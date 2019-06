por GTO » Ayer, 23:47

Mercedes sube la potenciaGP Canadá F1 2019 Hace oficial la 'fase 2' en sus motoresPor si no tenía suficiente ventaja, después de seis victorias en las seis primeras carreras de la temporada, Mercedes ha hecho oficial hoy en Montreal que Canadá marcará la entrada de su primera evolución de motor para esta temporada.Como un reloj, en la carrera 7 de 21, para no penalizar por exceso, y sin problemas de fiabilidad por ahora, los alemanes sacan la llamada 'Fase 2' de su unidad de potencia, la mejor de la F1, para ellos y todos sus clientes además, es decir, Racing Point y Williams. Precisamente Russell (Williams) es el único que ha tenido un cambio extra en alguno de los elementos de su PU, y fue por accidente. El resto, seis monoplazas, ni una tos, todos con el mismo motor. Fiabilidad alemana.En las primera seis carreras fuimos muy fuertes en curvas, pero perdimos tiempo en las rectas. Íbamos a sufrir en Canadá..."Toto WolffAdemás lo hacen precisamente en un trazado de motor genuino como es el Gilles Villeneuve, uno de los marcados en rojo por Ferrari para tratar de evitar lo que parece una utopía, aunque cada vez menos, que Mercedes gane todas las carreras esta temporada. En potencia pura Ferrari ya hace tiempo que merodea a los alemanes, pero no en el resto del coche, donde las carencias aerodinámicas y no calentar los neumáticos les están lastrando esta temporada.Toto Wolff, jefe del equipo, explica esta 'necesidad' de Mercedes de elevar aún más el listón: "En las primera seis carreras, fuimos muy fuertes en curvas, pero perdimos tiempo en las rectas, Esto iba a hacer de Canadá un gran desafío para nosotros con tanta recta". Hamilton se relame buscando su séptima victoria en Canadá: "La actualización viene en el momento perfecto. Esperábamos pocos progresos en todos los sentidos. La principal diferencia es que será un motor completamente nuevo".