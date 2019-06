por acamba » Ayer, 22:42

Hoy, en la FP2, Lewis ha tenido un toque con el muro. Llevaba desde el 11 de Noviembre de 2017 sin protagonizar un incidente similar.

"Not 100% sure what’s happening. Just push like hell to the end of the race."

Renault Team radio a Fernando Alonso. GP Singapur 2008, vuelta 27.