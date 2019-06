por Trupon » Hoy, 10:37

Expilotos de F1 reaccionan a la sanción de Vettel en Montreal

El piloto de Ferrari perdió su victoria por una sanción de cinco segundos

Mansell, Hill, Button, Andretti, Webber, García o McNish critican a la FIA

TOMÁS SLAFER | 10 JUN 2019Varios expilotos de F1 y personalidades del paddock se han manifestado por la sanción que Sebastian Vettel recibió ayer en Montreal y que le privó de llevarse el GP de Canadá de F1 2019. Todos, coinciden en que la FIA no debería haber sancionado al piloto de Ferrari.Damon Hill, campeón del mundo de 1996:"Mi mujer me ha dicho que ese incidente es como son las p***s carreras. Le he dicho que no podemos decir insultos así en casa. Mi opinión es que Vettel podría haber dejado más espacio, pero nos han privado de la emoción final. Creo que había suficiente beneficio de la duda como para dejarles seguir. Acordaos de Dijon".Nigel Mansell, campeón del mundo de 1992:"Ha sido muy embarazoso. No ha habido ninguna gracia en ganar esta carrera. Dos pilotos que han pilotado muy bien y a uno le han robado la victoria. ¿Dónde se supone que debería haber ido Seb? Es una locura, en ese momento era un mero pasajero".Mario Andretti, campeón del mundo de 1978:"Creo que la función de los comisarios. es penalizar movimientos que son inseguros de forma flagrante, no errores honestos que parten de carreras duras. Lo ocurrido en Canadá no es aceptable para el nivel de nuestro gran deporte.Jenson Button, campeón del mundo de 2009:"Es decepcionante cuando hay una lucha en pista entre dos campeones y los comisarios nos privan de ello. Para mi es un incidente de carrera. No puedes simplemente parar el coche donde quieres cuando te sales de pista. Creo que no merece una sanción, pero los comisarios han decidido aplicar la normativa. El circuito no es tan ancho y estos coches son muy grandes. No es que Vettel haya podido elegir donde estar. Ha sido una pena ver así a Lewis en el podio también, porque no quería ganar así después de hacer una gran carrera. Ambos han hecho un gran trabajo".Alex Wurz, presidente de la GPDA:"Mi observación en la reincorporación de Vettel: su casco se mueve para ver el retrovisor de la derecha justo después de corregir su dirección. Que haya ido allá es ley de la física. ¿Qué ha ocurrido con eso de dejar competir a los pilotos? ¿Ha sido ajustado? Sí. ¿Se merecía una sanción? Para mí no.Mark Webber, excompañero de equipo de Vettel:"¿Alguno de estos comisarios han competido en la cima de la F1? No he visto la carrera, pero sí he visto ahora la 'sanción'. Una locura".Allan McNish, ganador de las 24 Horas de Le Mans y jefe de equipo de Audi en Fórmula E:"No estoy seguro de qué podría haber hecho Vettel de forma diferente al volver a pista. Hubiera hecho lo que hubiera hecho, hubiera acabado con el coche ahí... una decisión muy dura para Vettel".Antonio García, campeón de la IMSA:"El duelo de Villeneuve y Arnoux en Dijon también fue demasiado arriesgado, deberían haber recibido una sanción también...".