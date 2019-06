por Trupon » Hoy, 10:40

Pirelli, blanco de las críticas por los neumáticos de 2019

Red Bull deja entrever que los cambios de 2019 responden a Mercedes

El grosor de la banda de rodadura de los P Zero de 2019 es menor que en 2018

RAYMOND BLANCAFORT | 9 JUN 2019Pirelli está en el ojo del huracán tras las acusaciones de varios equipos de que los neumáticos de 2019 están hechos a medida de Mercedes.Recordemos que las gomas tienen una capa de rodadura de 0,4 milímetros menos gruesa que las del inicio del año pasado para evitar los problemas de 'blistering' que se encontraron la mayor parte de equipos. Una solución que ya se tomó en algunas carreras de 2018.Ya en Mónaco hubo algunas tímidas protestas. Los neumáticos actuales parecen que son muy difíciles de mantener en la ventana idónea de trabajo. Acceder a ella incluso es difícil. Esto es algo que sólo los Mercedes han conseguido y que Ferrari admite como un problema: "Cuando se decidió el cambio era muy tarde. Teníamos el coche muy avanzado", señaló recientemente Mattia Binotto.Helmut Marko, que no tiene pelos en la lengua, no ha dudado en acusar directamente a la marca de neumáticos italiana. "Hay nueve equipos que sufren y sólo uno que se beneficia de este estúpido cambio en las gomas. Ahora es más importante la vuelta de calentamiento que la de clasificación. El cambio de los neumáticos es una petición de Mercedes, porque tenía problemas".Mario Isola, el máximo responsable de Pirelli, ha rehusado las acusaciones. "Los cambios introducidos lo fueron por cuestión de seguridad y está temporada no cambiaremos. Habrá cambios para 2020 con la experiencia acumulada y quizás éste –el espesor de la banda de rodadura– será uno de ellos. El warm-up es una cuestión de prestaciones, no de seguridad", dijo Isola.Toto Wolff ha salido en defensa de Pirelli. "La tarea que les pedimos es imposible. Les pedimos neumáticos que se degraden para favorecer diversas estrategias y cuando esto sucede les pedimos que duren algo más. Cada año debemos acomodarnos a gomas nuevas. Algunas veces comprendemos pronto como funcionan y otras no, pero nuestro problema es sacar el máximo partido del material que nos dan".En realidad, los equipos pagan la falta de colaboración con Pirelli o el restringido número de test acordado. El hecho de que algunos no se presten a los test de neumáticos de la siguiente temporada es un hecho. Y la jornada de test en Abu Dabi al finalizar la temporada quizás sea insuficiente. Pero el cambio de la especificación de neumáticos fue debidamente aprobado por los equipos. Y si hay problemas para lograr la ventana de temperatura de trabajo quizás sea debido a un déficit de ‘downforce’ o del trabajo de las suspensiones.