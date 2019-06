por GTO » Hoy, 19:33

CED escribió: Hace bien Ferrari en apelar, pues es su punto de vista, que comparto esta vez, siendo la forma también de decir formalmente "no estoy de acuerdo"....

Una maniobra muy similar podemos recordar en Hungría entre De la Rosa y .....¿Schumacher?

Discutible, por donde se le mire.

Muy de acuerdo, no se han tocado, no ha habido peligro real, Vettel en ningun momento perdio la cabeza, no gano con la salida de pista si no al contrario.Que ham tuvo que frenar, cierto...La escusa es que Vettel volvió a la pista de forma peligrosa y con el reglamento en la mano esto es sancionable.Como dijo De la rosa, Vettel nunca perdió su posición frente a HAM. Hizo su trazada, agresiva si, pero es la lógica en esta curva. Hizo el coche largo y se protegió.Hamilton tiene las 4 ruedas fuera de la pista peleando la posición. si nos ponemos estupendos, se sale de la pista para intentar pasar... Es una coña.A mi lo que de verdad me molesta es que los comisarios decidan el resultado de una carrera. Es la primera vez que vemos una lucha por la victoria en mucho tiempo, y van estos tíos y deciden ellos el final.En una final de un campeonato de fútbol, solo se pita un penalty si es una acción clara. Un buen arbitro entiende que no se puede dar la victoria alegremente por una jugada que esta en los limites del reglamento.Esto me recuerda a otros tiempos, en los que domingo si y domingo tambien, se acusaba a la fia de ingerir en los resultados. Se les llena la boca de que hay que permitir contacto y dejar seguir la carrera salvo en casos graves, pero en las primeras de cambio, en cuanto tenemos un poquito de emoción por una cabeza de carrera disputada, nos la joden.Creo que nos han privado de ver a Ham, Intentando / adelantando en pista a Vettel. Nos han privado a todos de ver esa maniobra, o intento de.