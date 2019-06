por GTO » Ayer, 14:42

NO MÁS ERRORESValtteri Bottas, tajante: "No puedo permitirme fines de semana así si quiero luchar por el título"Empezó el Campeonato como un torbellino, pero en las últimas carreras hemos visto cómo Valtteri Bottas se ha desinflado ligeramente. Quizás la presión de estar luchando de tú a tú con un pentacampeón del mundo le esté pasando factura. Lo cierto es que no llevó a cabo un gran papel en Canadá, donde solo pudo cruzar la línea de meta en cuarta posición, pero su gran talón de Aquiles fue la qualy del sábado, donde cometió varios errores que le llevaron hasta la sexta plaza en la parrilla de salida, con todo lo que eso conlleva en un circuito como Montreal, donde adelantar sigue siendo una tarea arduo complicada. Así quedó patente en sus intentos de adelantar a Hülkenberg y a Ricciardo en diferentes etapas del Gran Premio. El finlandés prefiere tomarse la carrera como una llamada de atención, así que confía volver a ser competitivo en Francia, donde intentará recortar los 29 puntos que le separan actualmente de su compañero de garaje, Lewis Hamilton, que tras la victoria de ayer es un poco más líder."Tenía mucha confianza de cara a este Gran Premio, pero los errores estúpidos que cometí en la Q3 me llevaron a perder muchos puntos. Eso es algo muy molesto, y no puedo permitirme fines de semana así si quiero luchar por el título. No es lo ideal, pero puedo considerarlo como un toque de atención, de modo que seguro que aprendo de ello. El comienzo de la carrera fue más complicado de lo que esperaba, pues perdí una posición en la segunda curva y me quedé clavado en un tren de coches con DRS al principio de la carrera. Además, estaba bastante limitado por el sobrecalentamiento del motor y de los frenos, por lo que realmente no podía acercarme lo suficiente a ellos", ha explicado en unas declaraciones concedidas al portal web Crash.net.Bottas, durante el GP de Canadá 2019No todo es maloEntretanto, y como aspecto positivo, destaca el hecho de haber conseguido el punto extra de la vuelta rápida, el cual podría ser decisivo al final de la campaña: "Esperaba mi oportunidad, pero lo cierto es que al final no la tuve. Cuando pararon los coches de delante, ya había perdido mucho tiempo con los tres de arriba. La segunda tanda con el neumático duro fue buena, ya que rodé rápido, pero no pude acercarme a los tres primeros. No puedo estar satisfecho con el cuarto lugar. Al menos gané un par de plazas, y también logré el punto extra de la vuelta rápida; eso es lo único positivo", ha señalado para concluir.