por acamba » Ayer, 22:35

GTO escribió: ... no decis nada frente a Hamilton en monaco del 2016 cuando se salta la chicane, perdió tracción y se echo hacia Ricciardo contra el muro para que no le pasara.

Ahi no recuerdo a ninguno de los dos, pidiendo una sancion contra Hamilton.

acamba - Lun May 30, 2016 9:59 am escribió: Previo a y después del GP de España no dije nada porque quería contenerme pero tengo que decir lo que ya muchos han dicho: RB son los mejores en lo suyo. ¿Qué es lo suyo? No necesariamente las carreras. Tuvieron mucha suerte en el guión que escribieron para Vettel. Les ayudó a que se hiciese realidad las pocas manos de Webber y el muro de Ferrari. Pero Ricciardo no es Webber. Ricciardo dejó al descubierto las carencias de Vettel en su primera temporada en RB. Ahora le han privado de dos victorias consecutivas. No puedo afirmar que no sea por simple negligencia, pero en el primer caso le regalaron la victoria a su nuevo producto de marketing, a su nuevo Vettel. Igualito que Vettel en cuanto al uso de la radio para echar a los demás las culpas propias. La lectura para los otros tres pilotos de la escudería debe ser, hay que llorar. Y Ricciardo tiene razones para llorar. Dos victorias tiradas a la basura. Carlos también tiene motivos. También llorar es lo que le gusta a RB que si no arrasa en el mundial, si no se le acoplan los neumáticos... amenaza con irse. El equipo que corre con cuatro monoplazas. No es normal que los Toro Rosso cedan la posición a "otra" escudería en caso de intereses en el mundial. Bueno, que estoy de ellos hasta la coronilla.

Y qué decir de la victoria de Lewis ayer. En el intento de undercut de Ricciardo, Hamilton se saltó una chicane. No hubo consecuencias. Luego, para evitar ser adelantado lo volvió a hacer junto con un cierre de puerta más que peligroso. Tampoco hubo consecuencias.

En resumen, si yo fuera Ricciardo estaría muy, muy quemado. Animo al chaval a seguir haciendo el enorme trabajo que estamos acostumbrados a verle. Precisamente como no es un Webber me temo que tendrá que irse de la escudería de los cuatro coches.

acamba - Jue Jun 02, 2016 11:07 am escribió: NAdie comenta los dos atajos, al menos, de Hamilton que no tuvieron consecuencias. Uno de ellos le sirvio para evitar el overcut y el otro para evitar adelantamiento.

De lo que trata este debate es del diferente rasero con el que mide Vettel su acción del Domingo y una acción igual de Max en Japón 2018. Ese es el tema, pero cuando no hay argumentos y se quiere llevar razón a toda costa toca hacer como los políticos, salir con alguna cosa que tenga poco que ver y que, a poder ser, sea un "y tú más". Así que no viene al caso sacar lo sucedido en Mónaco 2016 pero vas y sales con eso. Y no sólo eso, encima pones pensamientos y/o palabras en mi boca sin ningún fundamento y sin haberte yo nombrado para nada.Cómo ya te dije lo que tú recuerdes sobre mí me la refanfinfla. Pero insistes. Así que, perdonad foreros, pero en vez de hablar de la noticia de este debate y a pesar de que no pensaba hacerlo voy a dejar en evidencia al maledicente.El Lunes, 30 de Mayo de 2016, después de ver la carrera dejé mis primeras impresiones:Del Lunes al Jueves nadie comentó nada de las dos acciones, para mí polémicas, de Lewis. El Jueves, bastante sorprendido de que a nadie le pareciera grave lo ocurrido vuelvo a sacar el tema:A partir de ahí sí se comentaron las acciones por diversos foreros.GTO, te has marcado un Vettel. Has estado Vettel. Pero no sólo porque te hayas colado, si no porque, encima, lejos de rectificar huyes hacia delante montando una cortina de humo que haga perder de vista tu colada. Al error le sigue la falta de autocrítica y la mala fe para no dar el brazo a torcer. Ya ves. En tres años una persona puede cambiar pero en este tipo de maniobras yo, al menos por ahora, parece que he mantenido un criterio. Te gustará o no mi criterio, pero lo hay.