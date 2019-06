por GTO » Ayer, 15:54

La parrilla de F1, dividida en dos sobre el techo presupuestarioAlfa Romeo, McLaren, Racing Point, Renault y Williams quieren cerrar el tema este mesLos equipos grandes creen que a las reglas 2021 todavía les falta trabajoLa FIA, en una situación complicada ante la falta de acuerdo entre escuderíasTodt se reúne este jueves con los equipos para buscar un consensoLa parrilla está dividida sobre uno de los temas más importantes del futuro de la Fórmula 1, el techo presupuestario. Los equipos pequeños piden que les confirmen este mismo mes que habrá un límite de gastos en 2021, mientras que los grandes piden tiempo y defienden que a todo el paquete de normas de la próxima era le falta mucho trabajo aún.Existe una división de opiniones entre los equipos de Fórmula 1 sobre el techo presupuestario. La mitad de las escuderías están de acuerdo en posponer la aprobación de un techo presupuestario para 2021 de junio a octubre; pero la otra mitad de la parrilla, no.Alfa Romeo, McLaren, Racing Point, Renault y Williams creen que retrasar esta decisión es una estrategema de los equipos grandes para conseguir moderar las restricciones de los gastos, pero Mercedes y Ferrari defienden que no es así y aseguran que la idea de posponer la aprobación de la normativa se debe a que a las propuestas de 2021 les falta trabajo, según informa la BBC.La posición de estos cinco equipos supone un problema para la FIA y la F1 ya que, según la normativa, las reglas de 2021 deben fijarse a finales de este mes, a no ser que todas las escuderías estén de acuerdo en retrasar la fecha. El pensamiento común es que el paquete de reglas deportivo y técnico aún no está listo para publicarse, pero los equipos pequeños creen que el económico sí.Renault, McLaren, Racing Point, Alfa Romeo y Williams aceptan las propuestas actuales sobre el techo presupuestario. Aunque el plan inicial era limitar el dinero de los equipos a 130 millones de euros, como prefieren estas escuderías, finalmente la cantidad ha subido a 150 millones de euros, una cantidad que aprueban los conjuntos citados con la condición de que llegue en 2021.Estas escuderías no se pondrán de acuerdo en retrasar la aprobación de la normativa deportiva y técnica si no les aseguran este mes la llegada del techo presupuestario en 2021.Este dilema hace que la FIA tenga que aprobar las reglas económicas o toda la normativa 2021 ahora, en un momento en el que no está todo atado todavía en la parte deportiva y técnica.