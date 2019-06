por GTO » Ayer, 22:58

Los consejos de Verstappen para hacer la F1 más interesanteMax Verstappen expuso su opinión de lo que necesita la Fórmula 1 a corto plazo para mejorar la competición.La Fórmula 1 está en una continua búsqueda de cómo volverse más interesante. El absoluto dominio de Mercedes en esta era híbrida ha hecho menguar el interés por la máxima categoría del automovilismo y su repercusión, y los protagonistas buscan cómo darle mayor emoción.2021 verá un nuevo y gran cambio de reglamento que pretende dar una vuelta de tuerca al campeonato, y Verstappen dio su opinión sobre lo que se debe tratar de conseguir."El gran problema que tenemos como pilotos es que no podemos apretar cuando estamos detrás de alguien, porque los neumáticos se sobrecalientan y no se puede seguir a los coches de delante porque hay demasiada pérdida de carga aerodinámica".Los cambios en las reglas para 2019 provocaron alerones delanteros y bargeboards más simples, lo que unido a otros ajustes más pequeños facilitaría que los coches se siguieran entre sí. Aunque se ha minimizado la carga aerodinámica que se pierde al perseguir a otro monoplaza, seguimos viendo carreras en las que el que va delante ralentiza el ritmo y el otro no puede pasarle.Al final, esas son las cosas más importantes en las que tenemos que trabajar para que la F1 sea mejor para los aficionados. En ciertas pistas puedes ir un segundo más lento de lo que realmente tienes que ir, y aun así nadie te pasará, porque simplemente no puede seguirte".Verstappen defiende que hay diferentes maneras de arreglar ese problema, y admite que incluso aceptaría coches más lentos, si eso mejora el espectáculo: "En 2015 y 2016 dijimos que los coches eran demasiado lentos, que tenían muy poco agarre y patinaban demasiado. Hicieron los coches más anchos con más carga aerodinámica. Pero, por supuesto, hay otras formas de crear carga y perder un poco menos cuando persigues a alguien. Creo que deberían pensar en eso"."Ahora hay récords de pistas, pero no creo que se trate de eso. Si queremos solo ir cada vez más rápido, que pongan un robot en el coche. No, también tiene que ser divertido para el aficionado. Si todo se ralentiza en uno o dos segundos, está bien, no importa, siempre que podamos seguirnos de cerca".En la búsqueda de reglas hay una importante lucha de egos e intereses, y cada escudería busca su beneficio en lugar de la mejora del campeonato. El joven piloto ve claro que la FIA debería ser totalmente imparcial y decidir por su cuenta: "Mercedes está contento con estas reglas y no creen que se deban cambiar mucho. Otros equipos que no lo están haciendo tan bien quieren cambiarlas, aunque tal vez tengan una opinión más pequeña en esto"."Si tienes un motor Ferrari como equipo cliente, estás con Ferrari, y si eres un equipo con motor Mercedes, entonces estás con Mercedes. Hay mucha política detrás de esto. Debería haber una sola persona en la FOM o en la FIA que diga: 'OK, chicos, vamos a hacer esto".Por último, cuando le preguntaron si cree que antes de retirarse se habrá dado con la clave del problema de los adelantamientos, el de Red Bull defendió que hay grandes premios emocionantes, aunque admite lo que falla: "Todavía hay carreras que son divertidas, pero en general es difícil adelantar. Esperemos que puedan hacer algo al respecto".