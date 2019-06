por GTO » Hoy, 15:29

Sainz pierde una oportunidad de oro por un protector de la viseraCarlos Sainz estaba notablemente decepcionado tras no llegar a los puntos en el GP de Canadá. El madrileño perdió dos posiciones en las últimas vueltas, las justas para no entrar en la zona de puntos, que era su objetivo.«Sabía que teníamos ritmo hoy para puntuar. Hemos salido relativamente bien, he estado a punto de pasar a Kvyat y empezar un poco la remontada, pero hemos tenido que parar en la vuelta 3-4...», contaba el español, que admitía que el causante de esa temprana entrada en boxes había sido la tira de plástico que protege las viseras de los cascos. «Ha tapado el conducto de refrigeración de los frenos y era urgente parar», explicó. Ese elemento le hizo parar muy pronto y montar unos duros que no aguantaron.«67 vueltas para un juego de neumáticos eran demasiadas. Imposible defender los puntos al final. ¡A pensar en el próximo GP!», resumió.