A mí me gusta ver MotoGP porque nunca estás realmente seguro de quién va a ganar, ya que las cosas allí están más igualadas. También en ese campeonato puedes ser competitivo con un equipo satélite. Pramac-Ducatoi puede hacerlo bien, un equipo cliente de Yamaha puede hacerlo bien. Si podemos aprender algo de eso y podemos igualar un poco más las cosas…”



VERSTAPPEN ABRE EL DEBATE ENTRE LA FÓRMULA 1 Y MOTOGP: “ME GUSTA VER MOTOGP”El piloto de Red Bull habla del buen momento que atraviesa el Mundial de MotoGP.Aunque evidentemente hay un componente partidista ya que Red Bull no aspira a ganar el Mundial de Fórmula 1 en condiciones normales, si es cierto que el Mundial de MotoGP aporta más incertidumbre y resulta más complicado predecir quién podría llevarse la victoria durante un Gran Premio.Por ello, Max Verstappen ha hablado de las bondades de las motos y, en concreto de MotoGP. Lewis Hamilton propuso su Fórmula 1 ideal días antes de la disputa del GP de Canadá. Pero el piloto holandés habla de la igualdad que reina en MotoGP, de la impredecibilidad del campeonato. Aunque el favorito para ganar sigue siendo Marc Márquez, uno no se la juega a meter la mano en el fuego para decir que cada domingo va a ganar el de Honda.“El problema es que hay demasiado dominio de un solo equipo. Aunque realmente no puedes decir nada de eso, porque hacen un mejor trabajo que el resto. Pero no es bueno para los espectadores que están en casa”, comenta el piloto holandés de Red Bull sobre una Mercedes que ha marcado varias páginas de la era reciente de la Fórmula 1 y ha ganado todos los años desde que entró en vigor la era híbrida.Max ha reconocido que disfruta viendo las carreras de motos: ““De todos modos, la Fórmula 1 siempre ha sido así. Siempre ha habido una fuerza dominante. Realmente no ha habido muchos años con dos, tres o cuatro equipos compitiendo por victorias o el Título. Que un equipo domine durante cuatro o cinco temporadas es bastante normal. Ferrari fue el más fuerte de cinco años consecutivos, Red Bull cuatro años y ahora serán seis de Mercedes”, concluye Verstappen en su particular análisis de la salud del Gran Circo.