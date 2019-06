por GTO » hace 26 minutos

Que ridículo mas espantoso.Los 3 equipos grandes se salen con la suya y la Fia de Todt, de nuevo se la envaina.No hay motoristas nuevos por que no se sabe que motor habra. No hay equipos nuevos por que no se sabe cuales serán las reglas.Los despachos de Turin Stutgart y Viena han decidido aplazar, y Todt se la envaina.