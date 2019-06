por GTO » Ayer, 22:36

La temporada 2019 de Fórmula 1 de Haas "no puede ser peor"El director del equipo de Haas, Gunther Steiner, dice que "debe haber un final" para las desgracias del equipo en la temporada 2019 de Fórmula 1.A pesar de tener a menudo el cuarto auto más rápido este año, Haas es actualmente solo octavo en el campeonato de constructores.Su difícil Gran Premio de Canadá fue la cuarta vez en las siete carreras de esta temporada que no ha logrado anotar.Kevin Magnussen se estrelló mucho en la clasificación de Montreal y luego luchó en toda la carrera , terminando en el lugar 17, mientras que Romain Grosjean cayó hacia atrás después de golpear el alerón delantero desalojado de Alex Albon en la primera curva y terminó en el 14º."No podemos detenernos", dijo Steiner. "Fue uno de esos desastrosos fines de semana, comenzó en la Q2 y no terminó."Lo único que podemos hacer es reagruparnos y tratar de hacerlo mejor la próxima vez."Debe haber un final para eso."Creo que hay un punto en el que no puedes enfadarte más, ni siquiera me deprimiría, porque no te deprimirás, pero debe haber un final, debe haber una tendencia al alza en alguna parte, porque no puedes empeorar. Espero que ese punto llegue pronto ".Steiner admitió que incluso si Grosjean no hubiera estado involucrado en los incidentes de la primera curva, habría tenido problemas porque su auto carecía de un ritmo constante."Fue arriba y abajo, su ritmo. Unas pocas vueltas iban, luego no iba", agregó Steiner."Estaba completamente por todas partes. No es como si él no hubiera tenido ese [problema de la primera vuelta], hubiéramos terminado en los puntos de todos modos. Tal vez más cerca de la 11 o la 12".Grosjean solo ha anotado dos puntos en lo que va del año, pero dijo que todavía se sentía como si estuviera en una situación mejor que en la primera mitad de 2018.La temporada pasada no terminó en el top 10 hasta el GP de Austria a finales de junio en medio de una serie de incidentes tempranos."No fue fácil el año pasado en este momento", dijo Grosjean."[Este año] creo que he hecho todo lo que pude."Obviamente, hay partes y piezas que puedes mejorar, [cruzar] la línea de salida del pozo en Mónaco podría haber sido evitable, pero en general creo que estoy conduciendo bastante bien."La calificación no ha sido la más fuerte este año, sorprendentemente como normalmente es algo en lo que soy bueno, pero el ritmo de la carrera es bastante bueno".