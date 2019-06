por Trupon » Hoy, 12:26

Domenicali: "De Schumacher no se oyó nunca una crítica a Ferrari"

Domenicali recuerda sus tiempos en la Scuderia, también los años con Michael

Admite que la vorágine de la F1 impide otorgarle al pasado la dimensión que merece

MARTÍ MUÑOZ | 15 JUN 2019Stefano Domenicali ensalza de Michael Schumacher su capacidad para ser un jugador de equipo, incluso cuando las circunstancias no estaban a su favor. El exjefe de Ferrari también destaca la excelencia técnica del siete veces campeón del mundo, pionero en el dominio de esa faceta de la competición.Domenicali recuerda con simpatía los años de Michael en la Scuderia, los más exitosos de la historia de la misma. Aun así, admite que el ritmo frenético de la Fórmula 1 impide que los éxitos se saboreen en toda su dimensión y valor, dado que siempre hay un nuevo reto en la mesa de trabajo."Michael nunca estaba contento", evoca el ahora director ejecutivo de Lamborghini en el podcast de Nico Rosberg. "Michael siempre quería ganar"."Era capaz de ir al ralentí mientras competía, de ir fotograma a fotograma para intentar analizar cómo mejorar la situación, cómo los ingenieros podían mejorar el coche. Activaba con los ingenieros los diferentes cambios –del volante– para exprimir el máximo rendimiento, de todas esas configuraciones de las que ahora hay tantas".Domenicali también remarca su capacidad para ser uno con el equipo, también en los momentos más difíciles."Nunca acusó al equipo de ningún problema, y tuvo oportunidades para hacerlo. En Silverstone 1999, tuvo un accidente y se rompió las piernas. El problema es que un tornillo de los frenos no estaba lo bastante apretado. Pero nunca oíste nada negativo, nunca dijo que el equipo había cometido un error. Al final, tienes a todo el mundo luchando más duro por ti en esa situación".Stefano se define como una persona "muy privilegiada y afortunada" por los éxitos que ha cosechado en la Fórmula 1, aunque no siempre se le recuerde por ello."Cuando tienes esa suerte, te quedas con eso y lo intentas aprovechar en aquellos momentos en los que no sea así. Cuando ganas, en Italia eres un héroe. Has de recordar que eres una persona normal. Cuando ganas crees que es lo normal, pero no es así. Pero eso es lo bonito de ese negocio, que cada día tienes un nuevo reto, que no puedes estar contento con lo que has hecho porque puedes dar otro paso".Sí admite que el estrés de la categoría reina, el saberse en una carrera infinita, es un reto psicológico."No puedes estar contento cuando consigues tu resultado, porque sabes que al día siguiente eso ya será un recuerdo. Eso es muy duro. A veces, cuando echas la vista atrás, has de tener un momento para relajarte y decir ‘hemos hecho algo único’. El problema es que en la Fórmula 1 no hay tiempo para eso. La presión es muy alta. Lo que me llevo conmigo de mi experiencia es que has de tomarte ese momento y entender lo que has conseguido".