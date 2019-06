por GTO » Ayer, 09:12

'PARTY MODE' DE LOS ITALIANOSLewis Hamilton: "Ferrari tiene un modo de potencia que nosotros no tenemos"Siete Grandes Premios han tenido lugar en la presente campaña de Fórmula 1 y en todos ha habido un mismo equipo ganador: Mercedes. Los de Brackley, que llegaban con dudas al inicio del año tras una pretemporada donde se habían mostrado algo más irregulares que en ocasiones anteriores, se han revelado implacables en todas las pruebas disputadas hasta la fecha, lo cual les ha llevado a liderar con contundencia tanto el Mundial de Constructores como el de Pilotos. Sin embargo, hay un aspecto en el que los alemanes aún se encuentran por detrás de su máximo rival, Ferrari, que es la velocidad punta. Los italianos son los más rápidos en las rectas, como ya quedó reflejado hace una semana en Canadá, donde eran imbatibles en el tercer sector. El propio Lewis Hamilton ha admitido que los de Maranello cuentan con un modo de potencia (o 'party mode') extra que no tienen ellos y que les hace más fuertes tanto en la qualy del sábado como en la carrera del domingo."Los Ferrari son muy rápidos en las rectas. Definitivamente, tienen un modo de potencia que nosotros no tenemos. Lo usan particularmente en la clasificación, pero también en carrera. De repente, suben la potencia y se alejan mucho de nosotros, incluso aunque tengamos el DRS abierto. Claramente han hecho un gran trabajo con su unidad de potencia. Mercedes solía estar por delante en este área con gran diferencia, así que tenemos trabajo que hacer, ya que en ese ámbito ahora mismo están por delante de nosotros", ha comentado en unas declaraciones concedidas al portal web Motorsport.Hamilton celebra el triunfo con su equipoEl gap se está reduciendoPor otro lado, el británico también ha querido hacer referencia a su incidente con Vettel, por el cual el alemán fue sancionado y perdió su triunfo. El de Mercedes considera que actuó de la manera correcta ante la maniobra de su rival, ya que frenó a tiempo para evitar un impacto que podría haber dejado a ambos fuera de combate. Entretanto, el pentacampeón del mundo reconoce la gran labor que están llevando a cabo todos los miembros del equipo, aunque al mismo tiempo avisa del paso adelante de Ferrari, que tanto en Mónaco como en Canadá experimentó una significativa mejoría: "Me gusta pensar que me comporté de la manera correcta en ese momento. Los chicos trabajaron muy duro colectivamente y obtuvimos un buen resultado. No obstante, hemos visto lo rápidos que han sido los Ferrari, que también estuvieron muy cerca en Mónaco, por lo que será interesante ver cómo se desarrolla todo", ha señalado para concluir.