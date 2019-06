por GTO » Hoy, 15:22

ESTÁ EN SU DERECHO DE PEDIR LA REVISIÓNFerrari echa más gasolina al fuego de la polémica: revisión y lío a la vistaFerrari, en su derecho, ha realizado una reclamación para que se revise la polémica acción entre Vettel y Hamilton en Canadá que provocó la sanción del piloto germano de la Scuderia¿Hay posibilidades reales de que Ferrari gane el pasado -y polémico- GP de Canadá de Fórmula 1? La Scuderia puso una reclamación para que revisara la decisión de penalizar a Sebastian Vettel cuando hacia el final de la prueba se reincorporó a pista y provocó que Lewis Hamilton frenara. Para prácticamente el 99% de los pilotos, dicha decisión está exageradamente tomada al dedillo del reglamento, para los comisarios era lo correcto (y, en cuanto a Ferrari, lo importante, tienen argumentos en las propias reglas que ponen en entredicho la decisión). Ahora, los homólogos de estos (los comisarios) en el GP de Francia de este fin de semana tendrán hoy una conferencia telefónica para decidir si las pruebas nuevas que ha aportado Ferrari sirven para reabrir el caso del alemán y eliminar la sanción impuesta en Canadá, con el follón que provocaría.Tal y como expone 'Motorsport', el artículo 14.1.1 del código señala que si “se descubren elementos significantes y relevantes que no estaban disponibles para las partes que buscaban la revisión en el momento concerniente de la competición, se puede reconvenir a los comisarios, o sus sustitutos, a estudiar de nuevo el caso”, y a eso se agarra la escudería dirigida por Mattia Binotto (que tenía como límite para dicha reclamación el domingo y el lunes confirmó que lo había hecho). Sin embargo, ¿dicha acción lo hacen más por que tienen fe en que se revise, para dar una palmada en la espada de su piloto (Vettel) o por liar la madeja en la que los propios comisarios se metieron con su decisión?La acción no escapa al subjetivismo puesto que si bien es cierto que aplicando la norma sin ningún tipo de consideración la sanción es justa, normalmente los jueces interpretan y contextualizan unas reglas escritas que no pormenorizan tanto como lo deben hacer los mencionados árbitros o comisarios a la hora de juzgar una acción. El ejemplo es muy sencillo con el fútbol: si los colegiados no interpretaran las normas y su filosofía habría diez penaltis en cada partido.La libertad de los pilotos en la Fórmula 1"Siempre hay debates sobre las penalizaciones. Pasa en la Fórmula 1 tanto como en otros deportes. No es mi trabajo dar mi opinión sobre la sanción de Vettel. Tenemos a los mejores comisarios del mundo. Hacen un gran trabajo. Los pilotos siempre son los primeros que están de acuerdo con acatar las reglas. Si empiezas a aflojar, puede ser peligroso. Lo podemos ver en la Fórmula E, donde los pilotos tienen mucha más libertad que en la Fórmula 1", comentó al 'Bild' Jean Todt, presidente de la FIA, sobre este asunto.Esta salsa polémica para la Fórmula 1 está provocando que se hable del Gran Circo, aunque no precisamente por sus bondades. ¿Qué ocurriría si se revisa la acción y finalmente se decide que no se castiga a Vettel? Las quejas, inmediatamente, pasarían al bando de Mercedes y Toto Wolff porque este supuesto sí que sería incoherente… Lewis Hamilton no intenta ya adelantar a Vettel -ni le presiona- conociendo esta sanción. El lío sería monumental, y para los aficionados se pasaría de Málaga a Malagón.Sí que es cierto que mirando a la clasificación y la emoción por el campeonato, que Vettel ponga un poco en apuros a Hamilton lo agradecería más de un aficionado, aunque parece que este no sería el modo más ético.