DISTINTA SITUACIÓNCharles Leclerc: "El equipo me tiene más respeto desde que demostré que puedo ganar"Desde el comienzo de esta temporada, Charles Leclerc ha demostrado su valía y su talento al volante del monoplaza en cada fin de semana. Aunque llegara a Ferrari como 'segundo piloto', el monegasco ha bajado la cabeza y ha cumplido las órdenes que le marcó el equipo en varias ocasiones. En la carrera de Australia, aunque él era más rápido que Sebastian Vettel, no tenía sentido que entraran en batalla, ya que no iban a obtener más puntos si uno quedaba por delante del otro. Sin embargo, Charles no aceptó la orden de Ferrari en Baréin porque tenía que estar dos o tres vueltas por detrás de su compañero, pero la desobedeció y le adelantó al final de la recta principal. Aunque sea consciente de que Vettel se ganó el puesto de líder en la escudería italiana, el joven piloto admite que la situación ha cambiado desde fue realmente competitivo en Baréin, tanto en clasificación como en carrera.Charles LeclercLeclerc reconoce que Vettel es el 'favorito' en Ferrari"Estoy haciendo mi trabajo en el circuito y estoy satisfecho conmigo mismo. Los juegos políticos no me gustan, de hecho los detesto, y no es mi estilo. Es verdad que la situación ha cambiado después del Gran Premio de Baréin; el equipo me tiene más respeto desde el momento que demostré que puedo ganar carreras. Entiendo que debe haber una jerarquía en un equipo como Ferrari y está claro que Sebastian es el favorito dentro del equipo por su increíble experiencia. Aun así, seguiré haciendo bien mi trabajo e intentaré cometer muy pocos errores".