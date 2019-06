por GTO » Ayer, 21:19

¿Estaban físicamente poco preparados los pilotos de F1 de otras épocas?Las quejas de que los coches actuales no son muy exigentes abren el debate sobre si los antiguos sí lo eran o si aquellos pilotos estaban menos preparados.La F1 cambió a coches más agresivos y rápidos en 2017, pero el campeón del mundo Lewis Hamilton ha hablado más de una vez esta temporada sobre que los pilotos no se cansan con estos monoplazas poco exigentes, y asegura que podría disputar tres carreras seguidas.Sin embargo, el jefe del equipo Toro Rosso, Franz Tost, cree que los días en los que los pilotos estaban tan cansados ​​que a veces incluso se desmayaban, no se repetirían ahora si los coches fueran más duros.Dijo que la preparación de los pilotos que llegan a la Fórmula 1 tras años de karting y de categorías inferiores, además de las dietas, nutrición y preparación física que hay en la actualidad, hacen que esta sea la generación más preparada de la historia."Por supuesto, no se puede comparar esta época con, permítame decirlo, hace 20 o 30 años, cuando Nelson Piquet o Nigel Mansell llegaban hasta a derrumbarse después de una carrera", dijo Tost."Nunca vieron un gimnasio desde dentro y algunos también fumaban. Y, en otros tiempos, recuerdo que algunos coches no acababan la carrera se hablaba de problemas con la caja de cambios"."Es decir, fumaban y no estaban lo suficientemente en forma para terminar la carrera y luego ponían el coche en cualquier marcha para que se detuviera. No estaban lo suficientemente en forma. Esa es la realidad".Sin embargo, Tost cree que los aficionados de la F1 deberían estar felices de disfrutar de la era actual."Hoy en día tenemos muy buenos pilotos en la Fórmula 1", dijo. "Por lo tanto, no se ven accidentes, lo que por un lado es muy bueno, pero desde el punto de vista del entretenimiento puede parecer aburrido"."Mis amigos dicen que ni siquiera se ven accidentes en la primera curva porque todos lo evitan. Eso es porque el nivel de conducción es muy alto, creo que es el más alto que hemos visto en la Fórmula 1 y debería seguir siendo así"."Eso no tiene que ver solo con la Fórmula 1, también en todos los demás deportes, en el esquí, etc. Creo que deberíamos estar contentos de ver a estos pilotos".El jefe del equipo Haas, Günther Steiner, propuso bromeando otra idea respecto a los comentarios de Tost. "Simplemente se podría prohibir a los pilotos que vayan al gimnasio, así estarán agotados al final de la carrera", dijo riéndose.La elevada edad de los pilotos en los inicios del mundial de Fórmula 1 llevó a que los que lograron las primeras poles superaran casi siempre los 30 años de edad, aunque la marca del piloto más veterano en conseguir una pole le corresponde a Giuseppe Farina, quien con 47 años y 79 días logró la mejor posición de salida en el Gran Premio de Argentina de 1954 (GP número 33 de la historia).