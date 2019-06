por GTO » Hoy, 08:55

Temor en la Fórmula 1 por los bocetos de los nuevos monoplazas para 2021.Está claro que como en todo ámbito, la tecnología trae evoluciones permanentes. La Fórmula 1 no se queda atrás y en lo que respecta a materia de automovilismo, siempre está a la vanguardia.Para 2021 se viene una nueva actualización en los coches de la máxima. Cambios trascendentales como nuevos chasis, aerodinámica modificada y además, neumáticos de 18 pulgadas que dejarán a los históricos de 13 pulgadas que tantos años han estado presentes en la categoría.Cuando se presentaron los bocetos de los nuevos conceptos de los coches los equipos no estaban en disconformidad, pero desde la carrera de Canadá pusieron la voz en alto porque algunos se quejan de que el diseño es muy diferente al que les enseñaron al principio del proceso y temen que tanta estandarización elimine las diferencias entre monoplazas.Lo que quiere conseguir Liberty Media, el dueño de la Fórmula 1, es mejorar el espectáculo de cara a 2021. El director general deportivo de la categoría, Ross Brown, se vio sorprendido por la reacción de algunos equipos y manifestó: "Permitimos a los equipos participar en el proceso de desarrollo del concepto de estos coches, siempre han estado informados y conocen toda la información de cabo a rabo. Me pregunto por qué no dieron la alarma antes" según declaraciones publicadas por auto motor und sport.Lo que más destaca en los bocetos es el estilizado del halo, la aparición de las llantas de 18 pulgadas y el carenado de los neumáticos traseros con el que se crearía más carga aerodinámica. Además, tanto el alerón delantero y trasero cambian en sus formas, acercándose a la filosofía de diseño de los actuales monoplazas de la Fórmula E.Los nipones estrenarán una nueva unidad de potencia con cambios en el ICE y en el turbo. El único piloto en no recibir la actualización será ...Alguno ingenieros ya encontraron críticas para con este nuevo proyecto que tiene en mente Liberty Media y han expresado sus opiniones: "Parece un IndyCar, pero más grande. No puedo creerme que les vaya a parecer atractivo a los jóvenes de entre 20 y 25 años. El enfoque futurista que se planeaba al principio ha desaparecido. Los coches de los juegos del ordenador son mejores que los reales".Contrariamente a lo que exponen estos ingenieros se puede decir que el grupo de trabajo encargado del diseño de estos coches, liderado por Pat Symonds, ha encontrado resultados sorprendentes. Las pruebas completadas en el túnel de viento de Alfa Romeo, en Hinwil, muestran que alcanzan con sus objetivos en rendimiento: el coche perseguidor de 2021 pierde menos del 10% de carga aerodinámica frente al 50% que pierde el actual.Con el tiempo podremos descubrir los demás bocetos que tiene Liberty Media de cara a la Fórmula 1 de 2021 si es que se ponen de acuerdo los equipos. Es por eso que la publicación de la normativa se dilató hasta octubre.Si, realmente, queremos una Fórmula 1 más pareja; con más sobrepasos; con varias escuderías debatiéndose el campeonato; con más espectáculo y con más influencia del piloto sobre el coche: ¿Es necesario tantas quejas de partes de los equipos? Si se hace más equivalente y más disputada ¿No sería mejor para el público y volver un poco a las fuentes? https://www.motorlat.com/notas/f1/11589 ... dvdSRvCdpU