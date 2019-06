por GTO » Ayer, 18:39

HAMILTON SE LIBRA DE UNA SANCIÓN Y MARKO NO ENTIENDE LA INCONSISTENCIA DE LA FIAEl asesor deportivo de los de Red Bull admitió que el no hubiera sancionado la acción entre Lewis Hamilton y Max Verstappen en los entrenamientos libres.La acción que ha protagonizado Lewis Hamilton cuando ha derrapado para llevarse el bolardo de la curva 4 ya acabar en la escapatoria para luego volver y forzar a Max Verstappen a contravolantear para evitarle ha recordado a muchos el incidente en el que, hace un par de semanas, el afectado fue él y hubo sanción de 5 segundos para Sebastian Vettel.En la edición de los segundos entrenamientos libres ha sido Hamilton el infractor y que ha tenido que volver a pista de la escapatoria. Se trata de dos casos distintos, pero en cierto modo similares. El piloto de Red Bull, Max Verstappen, venía por detrás y ha tenido que abrir su trayectoria para evitar el impacto con el piloto de Mercedes. Una acción que ha sido investigada por los comisarios del GP de Francia.Una vez concluida la actividad en pista, se ha dictado sentencia. Tras hablar con los dos pilotos implicados y escuchar sus versiones, así como responsables de sus respectivos equipos, se ha decidido no sancionar al británico en una decisión que, de bien seguro, ha levantado muchas ampollas en Ferrari, tan momentos más tarde de que se hubiese revocado la petición de revisión de la sanción de Canadá por falta de pruebas significantes.El veredicto ha sido aceptado por parte de Red Bull, pero Helmut Marko no entiende la inconsistencia a la hora de sancionar de los comisarios que representan a la FIA durante los fines de semana: “Si tuviéramos que proceder de acuerdo con el enfoque adoptado en Montreal, Hamilton tendría que ser castigado. Una penalización de alguna posición en parrilla, tal vez.”“Pero no nos quejamos. Simplemente se salió y trató de volver a la pista tan rápido como fuera posible. No culpo a Hamilton, pero esas son las reglas. Y, si los comisarios las siguen matemáticamente, debería haber un castigo. Max Supuso que Hamilton no le veía, así que se abrió. Pero no se quejó, ¡estamos en Fórmula 1! Desde mi punto de vista, eso no es sancionable. Pero debe haber consistencia”, señala finalmente Helmut Marko.