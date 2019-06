por GTO » Ayer, 20:38

Hamilton apunta a las reglas como culpables de las diferenciasEl inglés salió al paso de las críticas de las aficionados contra la superioridad de Mercedes esta temporada donde lo han ganado todoLewis estuvo en la vital reunión de París donde se debatieron las nuevas normas para 2021Hamilton durante la rueda de prensa de pilotosHamilton durante la rueda de prensa de pilotos | AFPFrancia dejó la peor carrera del año en términos de espectáculo en la pista. El trazado de Paul Ricard tampoco ayudó pero la superioridad de Mercedes sobre el resto de equipos fue incluso un punto humillante. Más de Hamilton que del equipo al completo pero la máquina que también conduce Bottas la sabe llevar a la perfección más absoluta. Así se explican los casi 20 segundos que le sacó a su compañero de equipo.Las críticas llueven sin cesar sobre la actual Fórmula 1 en una temporada donde los de Brackely están arrasando sin rival. Ocho victorias de ocho ante unos Ferrari demasiado intermitentes y unos Red Bull que cada vez pierden más fuelle. Si a todo esto se le suma la dorada época híbrida donde Mercedes se ha paseado sin nadie que les pudiera toser, ha producido un sismo en el mundo del ‘Gran Circo’. Hamilton ha querido salir al paso de tanta crítica.El pentacampeón del mundo, camino del sexto, dijo que entendía por qué las carreras se veían como “aburridas”, pero quiere alejar a los pilotos de la culpabilidad de la situación: “No escribimos las reglas. No tenemos nada que ver con el tema económico entre los equipo y todo eso. Debes presionar a quienes están al frente, que deberían estar haciendo su trabajo”, dijo a lo que añadió: “Creo que lo están intentando. Pero durante muchos, muchos años han tomado malas decisiones. Esto se debe a la forma en que Bernie Ecclestone lo estableció. Sigue siendo lo mismo y mientras que esa estructura de la reglamentación siga siendo la misma, así seguirá, en mi opinión”, afirmó Lewis. estuvo en la reunión de parís Hamilton no ha lanzado estas críticas contra la FIA y sus decisiones sin unas acciones que los respaldasen.El inglés estuvo presente en la fundamental reunión que se celebró en París hace apenas unos días donde se debatieron las nuevas normas de cara a 2021: “¿Tengo confianza en que va a cambiar enormemente? Tengo fe en que va a mejorar. Hasta el punto en que fui a París la semana pasada para involucrarme. Estuve en esa reunión, observando a todos los jefes de la F1, la FIA, los equipos, tratando de involucrarme. No tengo nada que ganar estando allí”, comentó el de Mercedes. Lo positivo para la competición es que el Gran Premio de Austria es ya este fin de semana y tienen la oportunidad de mejorar la pobre imagen dada en pista. Otra exhibición de Mercedes podría acabar mal.