por GTO » hace 17 minutos

Está de acuerdo en que hace falta una revolución para mejorar el espectáculo

necesita un cambio drástico

el límite presupuestario y la distribución más justa de los ingresos.

No permitir a los equipos interferir en el diseño de las reglas

Acabar con el plan de hacer los coches más lentos y pesados

CAMBIO NORMATIVOBrawn, encantado de trabajar con Hamilton en el futuro de la F1Aprecia que se crea en el trabajo que hacen desde Liberty MediaEl director general deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, da la bienvenida a las críticas constructivas de Lewis Hamilton de la normativa del deporte y agradece que confíen en él y en su equipo para mejorar el Gran Circo.Lewis Hamilton reconoció que le preocupa el futuro de la Fórmula 1 tras ganar en Paul Ricard. Él fue uno de los presentes en una reunión de la FIA en la que se trataron los cambios planificados para 2021.Hamilton considera que la Fórmula 1y se alegra de que Ross Brawn y su equipo ya trabajen en ello. "Sabemos bien que la Fórmula 1 necesita un cambio importante si quiere mantener su posición de uno de los espectáculos deportivos más seguidos del mundo", ha declarado Brawn para el portal web RaceFans."Todas las partes interesadas, nosotros, la FIA y los equipos están de acuerdo con los objetivos y hay un amplio acuerdo sobre los principios más importantes, comoTrabajamos, junto con la FIA e ingenieros de todos los equipos, en los aspectos técnicos", ha añadido Brawn.Antes de asistir a la reunión mencionada, Hamilton se quejó de lo poco que se tenía en cuenta a los pilotos a la hora de diseñar las reglas. "Intentamos también formar parte de eso, pero durante muchos años no han querido contar con nosotros", declaró el británico.No obstante, Brawn ha insistido en que la puerta siempre ha estado abierta para los pilotos. "Es genial ver esta nueva iniciativa por parte de un piloto. Por suerte, podemos contar con un piloto de gran experiencia como Felipe Massa, ya que es miembro del Consejo Mundial de Deportes de Motor. Estamos encantados con la aportación de Lewis y con todas las futuras aportaciones de los pilotos", ha añadido.Brawn se ha mostrado contento por las declaraciones de Hamilton, que estará dispuesto a ayudar durante los próximos meses. No obstante, el británico no ha indicado por ahora en cuántas reuniones más estará presente."No lo sé porque perdí todo un día. Fue un día largo de reunión. No sé si quiero volver a estar allí o si tal vez Sebastian irá la próxima vez, pero lo bueno es que todos los pilotos estamos unidos, así que todos establecemos una agenda y decidimos si estamos de acuerdo con ellos. Algunos podemos ir y presentar nuestras propuestas. Wurz seguirá contribuyendo y yo estoy dispuesto a ayudar", ha expresado.Las críticas constructivas del vigente campeón del mundo serán muy útiles para los miembros de Liberty Media para seguir mejorando en la toma de decisiones de cara a la temporada 2021, en la que buscarán plasmar de nuevo la igualdad en el Gran Circo."Ahora tenemos que ultimar los detalles y estamos contentos de que Lewis haya expresado su opinión sobre el trabajo que hacemos, incluso en temas como los nuevos circuitos. Por ejemplo, el nuevo circuito de Vietnam se ha diseñado de forma específica para ofrecer carreras más emocionantes y para facilitar los adelantamientos", ha expresado Brawn para concluir.LAS CLAVES PARA HAMILTONConsultar a los pilotos sobre la normativa de 2021Adaptar la normativa