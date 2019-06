por GTO » hace 7 minutos

Marko pide a Gasly que se ponga las pilas y no le asegura su continuidad en Red Bull en 2020Marko pide a Gasly que se ponga las pilas y no le asegura su continuidad en Red Bull en 2020Pierre Gasly no cumplió con las expectativas del equipo Red Bull y tampoco con la de los aficionados, que vieron como el joven piloto francés, teniendo el tercer mejor coche de la parrilla y sobre todo, teniendo en cuenta que Max Verstappen conseguía interponerse entre los Ferrari, únicamente podía ser undécimo en la carrera del Gran Premio de Francia, aunque finalmente fue décimo por la doble sanción a Daniel Ricciardo.Helmut Marko, asesor de Red Bull y máximo responsable de la academia de jóvenes pilotos de la estructura de las bebidas energéticas, avisa al joven piloto francés y a pesar de asegurarle la continuidad en el equipo durante la temporada 2019, no lo hace para la próxima campaña, en la que podría prescindir de Pierre Gasly para fichar a un nuevo piloto o quizás, subir a uno de los que conforman la alineación de Toro Rosso.“Es todo falso. La semana pasada era Nico Hülkenberg quien le iba a quitar el asiento, ahora Kvyat. Si hablé con Nicolas Todt (representante de Daniil Kvyat) es porque suelo hablar mucho con él y con su padre. De lo que sí que tiene que preocuparse es por su velocidad en Francia. Pero el plan es acabar la temporada con Gasly”, comenta Helmut Marko.