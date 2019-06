por GTO » Ayer, 15:51

LOS CAMBIOS QUE QUIERE EL PILOTO INGLÉSLos dardos de los pilotos, con Hamilton a la cabeza, contra los ingenieros de la Fórmula 1No es la primera vez que Hamilton lanza dardos a la Fórmula 1 pidiendo cambios y más participación de los pilotos. En los últimos días ha podido aportar su visión de lo que espera en un futuroNo es la primera vez que Lewis Hamilton lanza dardos a la Fórmula 1 pidiendo cambios y más participación de los pilotos en la elaboración de las reglas. En los últimos días el británico ha dado un paso más y se ha ofrecido para plantear una revolución con el objetivo de conseguir realizar fines de semana y carreras más alentadoras para el público.Hace dos semanas hubo una reunión en París para tratar estos temas en los que participaron Hamilton, Nico Hulkenberg y el jefe de la Asociación de Pilotos, Alex Wurz. El piloto británico reconoció que fue motivador estar presentes, pero criticó la situación en la que se encuentra actualmente la competición. "Fueron realmente, muy acogedores, y eso es genial", declaró. "Espero que sigan convocando a cada reunión a al menos un par de pilotos. Han retrasado el momento de finalizar las reglas. Creo que deben hacerlo, porque en mi opinión todavía hay mucho que mejorar. Tienen que hacer cambios serios en las decisiones que ya tomaron para como debería ser 2021"."Nunca nos han querido"Hamilton dijo que la causa de su asistencia fue para que los pilotos finalmente se unieran y empezaran a tratar de entrar en la toma de decisiones y ser parte del proceso de la llegada de las nuevas reglas. "Durante muchos, muchos años, nunca nos han querido en ese lugar", dijo Hamilton. "Supongo que por eso nunca nadie fue. Porque los que toman las decisiones son ingenieros y nosotros somos 'solo' pilotos. Pero la realidad es que nosotros sabemos cómo se siente el coche y podemos aportar críticas positivas y negativas que pueden influir en su decisión. No se puede cambiar una regla sobre algo sin tener todos los datos, y sin saber qué efecto tendrá. Así que simplemente queremos tratar de ser una guía y ser parte del timón. Si se les ocurre una idea, podemos decir: En realidad eso en el coche sería malo.Aquí radica la perversidad de la situación en la que se encuentra el gran circo. El mejor piloto de su generación, quien no tiene rival y cuentas sus carreras por victorias, se ofrece para ayudar a encontrar maneras de hacer de la F1 un espectáculo más convincente poniendo en riesgo su hegemonía y la de su equipo.Los cambios de HamiltonUn aspecto positivo que vio en la reunión el pentacampeón del mundo es el de que la Fórmula 1 quiere un paquete aerodinámico que ayude a que un coche pueda seguir de cerca a otro. Sin embargo, afirmó que quiere que el coche de 2021 sea más bajo e iguale la velocidad de los F1 de a principios de los 2000. Una idea similar a la que ya expuso a principio de mes en la rueda de prensa oficial de pilotos del Gran Premio de Canadá. "Tiene que seguir la cima del automovilismo, y tiene que tener los coches más rápidos del mundo", dijo Hamilton. "Esperamos que estando presentes los pilotos y aportando ideas se pueda hacer un cambio realmente genial".Otro de los cambios que el de Stevenage vería con buenos ojos sería en el formato del fin de semana. “El formato del fin de semana de gran premio también puede cambiar un poco para los aficionados, y hay que buscar la manera de atraer más gente a los circuitos. Hay muchas cosas que pueden ser mejores", confesó."La FIA es el órgano más importante y necesita tomar decisiones", dijo Hamilton, mientras se enfrentaba a la gran cantidad de críticas que recibió tras su sexta victoria en ocho carreras esta temporada. "Los equipos no deberían involucrarse en eso, porque todos quieren hacer algo por sí mismos. Eso es natural, son competitivos. Es lo mismo en el fútbol: si todos los equipos se sentaran en una sala y dijeran que el deporte debería ser de cierta manera, empujarían y tirarían para su propio beneficio. Pero si consigues que lo haga un grupo central de personas, como la FIA... su único trabajo es hacer que el deporte vuelva a ser bueno, y deberían poder hacerlo.Ross Brawn es una de las personas que ha hecho un gran esfuerzo para diseñar una nueva plantilla deportiva a tiempo para los cambios normativos de 2021. Desde el inicio de 2017, solo dos pilotos que están fuera de los tres primeros equipos han terminado en el podio, una situación que Brawn describe como "inaceptable".Pero tal es la complejidad de alcanzar un consenso en la F1, que cada vez hay más dudas sobre si Brawn podrá realizar los cambios radicales que el deporte tan desesperadamente necesita. La motivación de Hamilton para viajar a las conversaciones de París fue para asegurarse de que tengan en cuenta los comentarios de los pilotos, algo que anteriormente no prestaban atención. La participación de pilotos puede ser un paso clave para ver otra Fórmula 1 en un futuro cercano, porque no hay nadie mejor para saber como conseguir un espectáculo mejor que los propios protagonistas. "Si considero mi legado, me encantaría mirar hacia atrás y decir que fui parte de ayudar a ese cambio positivo para los fanáticos que están viendo la F1", explicó. "Sería genial ser parte de eso, no solo ser un piloto con todos los títulos, sino alguien que realmente se preocupó por el deporte".El británico saborea una ventaja de 36 puntos en el campeonato, y aún así anhela un desafío mayor, ofreciendo urgencias veladas para que Ferrari levante su juego. En Austria, este fin de semana, Mercedes está a punto de igualar el récord de McLaren de 11 grandes premios consecutivos en 1988. Algo que el gran circo no se puede permitir en las próximas temporadas por el bien de la competitividad y el espectáculo.