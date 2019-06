por GTO » Ayer, 16:20

“Hamilton puede ser el mejor piloto que ha existido”Toto Wolff descontento con los ataques que recibe Lewis por sus excentricidadesEn declaraciones a Motorsport.com Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, ha manifestado que su piloto Lewis Hamilton puede llegar a convertirse “en el mejor piloto que nunca ha existido”.La pregunta viene a cuento de las múltiples crítica que se vierten sobre el inglés, esopecialmente en su país, donde están más atentos a sus excentricidades y coqueteos con la moda y la vida de ‘rock’nroll’ que a sus habilidades al volante, los títulos y victorias que va sumando y los récords que va batiendo.“En general, en el Reino Unido, no tiene el reconocimiento que debería de tener. Un día se retirará, con múltiples récords en su carrera y la gente dirá ‘ha sido el mejor piloto del planeta y hemos sido testigos de ello ¿no ha sido una personalidad interesante con todas las cosas que ha hecho?’, explica el austríaco.“Pero por alguna razón siguen atacándole, porque seguramente esto te da un mejor titular, quizás vende más periódicos, o te da más clicks. Creo que no se tiene en cuenta que estamos teniendo la oportunidad de ver, quizás, al mejor piloto que nunca ha existido en un viaje excepcional”, zanja el jefe de Mercedes.Por otra parte, el jefe de equipo de Mercedes, indicaba en la previa de la escudería Mercedes que no deben olvidar que “nuestro resultado del año pasado en el Gran Premio de Austria fue el peor momento de la temporada 2018. El que ninguno de nuestros pilotos acabase la carrera, tras haber copado la primera fila de la parrilla quiere decir que nos dejamos un buen puñado de puntos aquí”, recordó Wolff.“Esa carrera nos indicó de forma cruel cómo las cosas pueden ir rápidamente mal en nuestro deporte y que la fiabilidad y la puesta en escena siempre van de la mano en Fórmula Uno”, comentó Wolff acerca de una carrera en la que se impuso el holandés Max Verstappen (Red Bull), por delante de los Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen (ahora en Alfa Romeo) y del alemán Sebastian Vettel.“Este año nuestro balance de carreras acabadas ha sido buena”, indicó Wolff, en declaraciones difundidas por su escudería, que este año ha festejado seis ‘dobletes’ en las primeras ocho carreras.“Pero sería un error ignorar que en dos fines de semanas seguidos nuestros mecánicos han tenido que hacerles el equivalente a una operación a corazón abierto a nuestros coches”.