El Verstappen más ambicioso del año: "Quiero ganar carreras"El piloto holandés afirma que compite para ganar carreras y no sumar cuartos puestosMax logró el triunfo en la edición pasada del Gran Premio de AustriaEl holandés Max Verstappen (Red Bull), último ganador del Gran Premio de Austria, el año pasado y que es cuarto en el Mundial de F1 -a 87 puntos del líder, el inglés Lewis Hamilton (Mercedes), manifestó en el circuito de Spielberg que no está "aquí para hacer cuartos puestos", que está "para ganar carreras"."No creo que tenga muchas posibilidades volver a ganar este Gran Premio. Será difícil y necesitaríamos de mucha suerte" indicó Verstappen, de 21 años, que hace tres se convirtió en el más joven de la historia en ganar una carrera de F1 -el Gran Premio de España, en Montmeló (Barcelona)- durante la conferencia de prensa oficial de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) que tuvo lugar este jueves en el Red Bull Ring de Spielberg, sede de la novena carrera del Mundial."Acabar cuarto no es frustrante, porque no estoy a millas de distancia. Pero siempre tengo a los Mercedes o a algún Ferrari delante; aunque tampoco están tan lejos", comentó la joven estrella holandesa, que este año tiene dos terceros puestos, en Australia y en España, como mejores resultados; y es cuarto en el Mundial, con 100 puntos."Pero yo no estoy aquí para ser cuarto, quiero ganar carreras. Y el coche no es suficientemente rápido", comentó Verstappen, que hace cuatro años fue compañero del español Carlos Sainz, en la escudería Toro Rosso, la 'filial' de Red Bull.Verstappen, con cinco triunfos en su trayectoria en la F1, negó, no obstante, que se plantee cambiar de equipo para intentar lograr esas victorias que tanto ansía."Hay que esperar a ver qué trae el equipo. No me preocupa el año que viene, estoy centrado en este proyecto", indicó Max, que no cree que los neumáticos hagan más aburrida la Fórmula Uno."Los neumáticos son justo lo único que es igual para todos en la F1. La mayor diferencia sigue estando en los motores", precisó Verstappen este jueves en el circuito austríaco que es propiedad de su escudería.