por GTO » hace 2 minutos

No voy a entrar en si debió ser o no sancionable, para mi no lo debió ser...

Tampoco voy a entrar en que si el lance fue igual, parecido o no tiene nada que ver con el de Vettel.

Y no ahondare en si el reglamento dice tal o cual.



Creo que independientemente de lo que se opine sobre el suceso, si es sancionable o no, lo que creo que coincidiremos todos, o casi todos que de todo hay en las viñas del señor... Coincidiremos en que la fia tiene una colección de varas con todo tipo de medidas.

Las decisiones son absolutamente arbitrarias.