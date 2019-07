por GTO » 01 Julio 2019, 23:04

Contundente respuesta de Verstappen a las quejas de LeclercMax Verstappen ganó el GP de Austria de F1 2019 tras un polémico adelantamiento final sobre Charles LeclercMax Verstappen, que ganó el GP de Austria de F1 2019 tras un polémico adelantamiento final sobre Charles Leclerc, fue muy contundente al ser preguntado por su acción a pie de pista, al bajarse de su Red Bull como vencedor de la cita austríaca.Así ha sido la movida salida del GP de Austria de F1“Son las carreras. Sino, nos tendríamos que quedar en casa”, dijo el joven neerlandés ante las quejas de un Leclerc que consideró “injusto” el adelantamiento con el que Max le quitó el triunfo a poco más de dos vueltas del final.“No ha sido un adelantamiento justo, estaba en el exterior. En la vuelta anterior me dejó espacio en la salida de la curva pero en la siguiente vuelta no me ha dejado espacio, me he tenido que ir ancho y no he tenido la oportunidad de adelantarle de nuevo”, dijo a pie de pista el de Ferrari.“El final no fue el deseado. Dentro del coche ha sido bastante claro. No sé lo que se ha visto desde fuera. Desde dentro del coche me ha parecido injusto. No he visto las cámaras desde fuera, hay veces que se ve distinto, pero dentro del coche no sentí que fuera el elemento correcto”, añadió ante las televisiones Leclerc mientras esperaba la decisión de los comisarios.