por GTO » Ayer, 15:12

La rendición de Leclerc en un duelo de machos alfaANTONIO LOBATOGP Austria. Decisión 'española' en los despachos para el fin a la sequía en HondaEl GP de Austria no sólo es especial por diputarse en un circuito con el tiempo por vuelta más corto del calendario, sino porque en él suelen producirse fenómenos extraños. Una carrera en la que domina Ferrari, sufre Mercedes y gana un Red Bull. Un trazado con curvas de alta velocidad con la grava casi a ras de asfalto y con pianos asesinos que destrozan tu coche si te vas un poco largo. En un sitio así los errores se pagan caros y los duelos los ganan quienes arriesgan, quienes no tienen miedo al cuerpo a cuerpo, quienes tienen hambre en la mirada.La parrilla ya prometía emociones fuertes. La primera línea más joven de la historia de la F1 con dos protagonistas que se conocen desde el karting y que saben que están condenados a luchar por los títulos en el futuro. Charles Leclerc y Max Verstappen se separaron en la salida, pero el inquebrantable ánimo del holandés les volvió a juntar en las vueltas finales. En el diccionario de Max no existe la palabra rendición. Por eso en el de Charles sigue faltando otra palabra, victoria.Siendo sincero tengo que decir que me defraudó el joven piloto de Ferrari. Verstappen le ganó por goleada en motivación, agresividad, ambición y coraje. Puede que correr en casa de Red Bull ayudase, puede que los miles de holandeses de la grada empujasen, seguro que sus neumáticos más jóvenes le permitieron volar, pero a Leclerc le faltó malicia. Cuando Max le adelantó y le asfixió en la curva 3, después de frenar mucho más tarde, se fue hacia la escapatoria. Notó el contacto y huyó para evitar males mayores. Una rendición, una derrota que marca, que escuece. Son el tipo de duelos que no puedes perder. El tipo de combates que te debilitan si sales derrotado.Quizá hubiera debido aceptar la rendición más tarde, en otro sitio, de otra forma, pero ahí no. En ese duelo de machos alfa debes mantenerte firme, apretar los dientes y si todo salta por los aires confiar en que el coche de tu rival salga peor parado que el tuyo. Charles lo había hecho todo bien hasta entonces. Incluso había aguantado el tipo una vuelta antes en un primer envite del holandés. Los dos nos regalaron uno de los momentos más apasionantes de la temporada, pero después Verstappen le sometió, le robó el protagonismo de un gran premio que, hasta entonces, había sido suyo.La investigación posterior nos hizo temer lo peor. Nos negábamos a aceptar que una carrera así se decidiera en el despacho de los comisarios. Afortunadamente imperó la lógica y ganó el deporte. La consecuencia directa fue que perdió Ferrari. ¡Qué paradoja! En otro domingo donde Mercedes sufría, esta vez por problemas de refrigeración del motor, no sólo no ganaron los bólidos rojos sino que, para mayor tortura, el vencedor fue otro equipo. Otra vez para casa con las manos vacías.Todo lo contrario que McLaren que sigue siendo la sorpresa, la revelación de la temporada, el primero del resto del mundo. Los dos coches en los puntos gracias a una remontada extraordinaria de Carlos Sainz. Su sanción por cambio de motor le arruinó el sábado en el que compitió sin ilusión sabiendo que iba a salir el último. A cambio, le dio la oportunidad de disfrutar el domingo. Del decimonoveno al octavo. Once posiciones recuperadas gracias a una salida marca de la casa y a un completo muestrario de adelantamientos. Se lo pasó bien Carlos en una carrera en la que no le vimos porque la realización oficial no le pinchó, pero que fue una de las mejores de su vida en la F1. Es el problema de brillar en un gran premio con tantos frentes abiertos, con tantas batallas. Verstappen contra Leclerc, Sebastian Vettel contra Lewis Hamilton, después contra Valtteri Bottas... En una carrera en la que el podio está en el aire a falta de dos vueltas si luchas por ser octavo eres invisible. No importa el mérito, ni el esfuerzo, directamente no existes. En cualquier caso, fue la carrera soñada. La F1 que necesitamos y que sólo en contadas ocasiones aparece.