por Trupon » Ayer, 16:16

Ferrari adelanta que seguirá con Vettel y Leclerc en 2020

Las declaraciones de Binotto cierran la puerta a un posible regreso de AlonsoAsegura que no tiene razones para cambiar a su actual pareja de pilotosANA VÁZQUEZ | 3 JUL 2019El jefe de Ferrari, Mattia Binotto, ha negado que busque en el mercado a un sustituto para Sebastian Vettel y Charles Leclerc. El directivo asegura que está contento con sus pilotos y que su alineación no cambiará para 2020.Antes de la victoria de Austria, Max Verstappen era uno de los protagonistas de la silly season. Así, durante el Gran Premio le preguntaron a Mattia Binotto si estaría interesado en el holandés en el caso de que Sebastian Vettel se retirara y el joven talento quedara libre.El jefe de Ferrari, sin embargo, le cerró las puertas de Ferrari a Verstappen, ya que destaca que ya tiene su alineación para la siguiente temporada cerrada. "No, en realidad no", ha comentado Binotto en declaraciones para Sky Sports F1.Binotto insiste en que tanto Vettel como Charles Leclerc tienen contrato para el próximo año y en que no tiene razones para sustituir a ninguno de ellos."Sólo puedo confirmar lo que dijo Seb: que tenemos dos pilotos con contratos vigentes y estamos contentos. Nuestra alineación para la próxima temporada es fija y no tenemos razón para cambiarla. Creo que las cosas van bien en ese aspecto", ha añadido.Estas declaraciones de Binotto aparecen en un contexto en el que hay rumores de que Fernando Alonso sigue con un ojo en la Fórmula 1. Ayer el español abrió ronda de preguntas en Instagram para que los aficionados resolvieran algunas de sus dudas y al cuestionarle sobre si era posible que regresara al Gran Circo, el asturiano respondió con la enigmática frase "¡Siempre aparecen nuevos sueños cada día!".El bicampeón de Fórmula 1 ya dejó claro, en una entrevista reciente, que la única posibilidad de que volviera a la F1 sería si hay opción real de ganar el Mundial. En 2020 al menos, según Binotto, no podrá hacerlo con Ferrari.