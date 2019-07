por GTO » Ayer, 21:56

HAMILTON 'GANA' CON 42 MILLONES AL AÑOEste es el sueldo de todos los pilotos de Fórmula 1 en 2019¿Quién es el piloto mejor y el peor pagado de la parrilla? ¿Cuánto dinero percibe Carlos Sainz en McLaren? 'Business Book GP 2019' ha destapado los sueldos de los pilotosUno de los temas que más curiosidad genera entre los aficionados del Mundial de Fórmula 1 es el tema del dinero. ¿Quién es el piloto mejor y el peor pagado de la parrilla? ¿Cuánto dinero percibe Carlos Sainz en McLaren? La realidad es que quien lleva dominando en la pista todos estos años es quien manda también en esta lista. Lewis Hamilton es el piloto mejor pagado de la categoría con 42 millones de euros. Una cifra que puede ascender con diferentes bonus que hay en su contrato. El británico supera la cifra del último año de Fernando Alonso en McLaren. El asturiano se llevaba 35 millones.Gracias a 'Business Book GP 2019', un libro que explora el negocio de la F1 desde hace nueve años, han salido estas cifras. Unas cifras que realmente pueden variar mucho. En la Fórmula 1 hay muchas cláusulas y bonus en los contratos que pueden cambiar considerablemente estos números. En la última publicación de este libro, se han incluido los salarios de los 20 pilotos de la parrilla entre otros muchos datos económicos sobre la actual temporada.Lewis Hamilton lidera esta particular clasificación y en la siguiente posición aparece otro campeón del mundo con siete millones menos que el de Stevenage. Sebastian Vettel se embolsa 35 millones de euros. Una de las grandes curiosidades es que el tercer lugar no lo ocupa ni Bottas, ni Leclerc o Verstappen. Es Daniel Ricciardo el tercer mejor pagado de la Fórmula 1. Su fichaje con Renault fue criticado al tratarse de un paso atrás en sus aspiraciones para ser campeón del mundo, pero en cuanto a dinero parece que no hay color. El australiano se encuentra por delante de un Max Verstappen que, cada año que pasa, se gana una nueva renovación.Quien más ha caido ha sido Kimi Raikkonen debido a su salida de Ferrari rumbo a Alfa Romeo. El finlandés ganará este año sólo seis millones de euros, si bien su contrato con su nueva escudería contempla un bonificación por puntos que puede hacerle aumentar su cifra hasta un máximo de 20 millones de euros.Por último, Carlos Sainz ocupa la novena posición empatado con Sergio Pérez en esta ordenación, recaudando ambos pilotos cuatro millones de euros por parte de McLaren y Racing Point respectivamente. Quizá lo más llamativo de esta lista es ver a Charles Leclerc tan abajo. Tan solo 3 millones en la escudería más laureada de la historia. Aún así, después de este comienzo... en Ferrari podrían plantearse una subida de sueldo para el monegasco.Posición Pilotos Sueldo1º Lewis Hamilton 42 Millones de euros2º Sebastian Vettel 353º Daniel Ricciardo 204º Max Verstappen 125º Nico Hulkenberg 86º Valtteri Bottas 87º Kimi Raikkonen 68º Sergio Pérez 49º Carlos Sainz 410º Charles Leclerc 311º Romain Grosjean 212º Kevin Magnussen 213º Lance Stroll 1,514º Pierre Gasly 1,515º Robert Kubica 116º Alexander Albon 750.00017º Daniil Kyvat 750.00018º Lando Norris 700.00019º George Russell 500.00020º Antonio Giovinazzi 500.000