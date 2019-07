por GTO » Ayer, 22:07

RANKING OFICIAL DE LA F1Power Rankings tras Austria: Verstappen lidera con Sainz 3ºEl piloto de Red Bull se pone al frente tras su victoria en el Red Bull RingCarlos Sainz escala una posición tras una gran remontada en SpielbergMax Verstappen le ha arrebatado el liderato a Lewis Hamilton tras subir al cajón más alto del podio en el Gran Premio de Austria. El Red Bull Ring no es uno de los mejores trazados para el británico, por lo que ha recibido la puntuación más baja de esta temporada. Carlos Sainz ha escalado una posición y está tercero en el ranking tras una gran remontada.¿CÓMO FUNCIONA EL RANKING?Cinco expertos seleccionados por la Fórmula 1 valoran la actuación de cada piloto y les puntúan con hasta diez puntos por su rendimiento a lo largo del fin de semana, sin tener en cuenta el coche que pilotan. Los puntos de los expertos se combinan posteriormente para crear la puntuación de cada carrera. A lo largo de la temporada, se hará la media de estas puntuaciones de carreras para crear el ranking final que refleje el rendimiento de los pilotos sin importar su coche.EL RANKING1. (+1) Max Verstappen 50-45,1"Hay un viejo dicho en los Países Bajos (probablemente) de que no puedes mantener a un buen holandés abajo, y después de ser relegado a la segunda posición por Lewis Hamilton tras Francia, Max Verstappen vuelve a la cima del Top10 después de convertirse en el tercer piloto este año en obtener una puntuación perfecta por parte de nuestros jueces (los otros son Valtteri Bottas en Australia y Charles Leclerc en Baréin).""Verstappen ha estado en una forma sensacional todo el año - pero ver lo que podía hacer cuando estaba luchando por una victoria fue realmente revelador. Aquí está la primera de muchas batallas entre él y Leclerc".2. (-1) Lewis Hamilton 37-44,1"El reinado de Hamilton en la cima de los Power Rankings fue breve, con el cinco veces campeón del mundo pasando de la primera posición después de Francia a la segunda después de que nuestros jueces le otorgaran su puntuación más baja del año hasta la fecha"."El Red Bull Ring nunca ha sido uno de sus felices área de caza y, combinado con los problemas de sobrecalentamiento de la unidad de potencia de Mercedes en la carrera y una serie de alerones delanteros dañados a lo largo del fin de semana, a esto se le sumó un fin de semana fuera de lugar para el líder del campeonato - y su posterior degradación en el Top 10".3. (+1) Carlos Sainz 47-41,6"Sainz pasa a Valtteri Bottas en el tercer puesto en el Power Rakings después de una brillante actuación en la carrera que lo llevó a terminar en el octavo lugar, a tan solo 17 segundos de su compañero de equipo a pesar de empezar desde la parte de atrás de la parrilla"."El español está subido en la ola, en forma, en el resurgimiento de McLaren y emergiendo silenciosamente como una de las manos más seguras y rápidas en proceso de la Fórmula 1".4. (-1) Valtteri Bottas 47-40,9"Valtteri Bottas, que ocupaba el tercer lugar en el Top 10 desde España, cae a la cuarta plaza, para igualar su posición más baja del año en el Power Rankings desde China. Como Hamilton, los problemas de sobrecalentamiento de su unidad de potencia significan que corrió la carrera con una mano atada, metafóricamente, detrás de su espalda, y por tanto no estaba descontento de terminar el fin de semana con un podio, terminando por encima de Hamiton por primera vez desde su carrera en Bakú en abril"."No obstante, no fue una buena actuación de Bottas en una pista en la que tiende a prosperar".5. (=) Lando Norris 47-39,9"De qué fin de semana hemos sido testigos de Lando Norris en Austria. Empezando desde la quinta posición de la parrilla por segunda carerra consecutiva, después se enfrentó en una lucha rueda a rueda contra tres campeones del mundo: Hamilton, Sebastian Vettel y Kimi Räikkönen, en las primeras vueltas - incluso pasando cor elegancia al Alfa Romeo de Räikkönen en la vuelta 15 después de haber sido expulsado de la pista por el finlandés en las primeras vueltas"."Norris, así, consolida su quinta posición en el Power Rankings y continúa desafiando su estatus de novato".6. (+1) Charles Leclerc 46-39,2"Leclerc escala dos posicioens después de Austria y después de otro fin de semana más acorde a lo que todos esperábamos de su primera temporada con Ferrari. Confortablemente en la pole por segunda vez en su carrera el sábado tras una fantástica vuelta, después pilotó con confianza y facilidad la mayor parte de la carrera, antes de poner una defensa firme contra la irresistible oleada de Verstappen"."Es posible que una vez más haya estado cerca de unirse al círculo de ganadores de Fórmula 1 - pero seguramente no tardará mucho en hacerlo".7. (+2) Sebastian Vettel 41-38,1"Operacionalmente, Vettel tuvo un poco de mal olor en el fin de semana, con un fallo en la línea de presión de aire en su motor que le costó la oportunidad de dar una vuelta en Q3 - lo que significa que comenzó la carrera en la novena posición - después, una parada arriesgada en boxes deshizo todo su esfuerzo desde el comienzo de la carrera, dejándolo caer de la cuarta a la octava posición"."Después remontó a la cuarta posición, terminando la carrera a menos de un segundo por detrás de Bottas y relegando a Hamilton a la quinta posición; es una evidencia de que esta fue, silenciosamente, una de las mejores actuaciones de Vettel esta temporada".8. (-2) Alexander Albon 32-37,9"Albon es el que más ha caído en el Power Rankings esta semana, después de un desafiante Gran Premio de Austria para el piloto tailandés. La vida siempre es más difícil después de comenzar desde la parte posterior de la parrilla tras introducir la actualización del Honda que Daniil Kvyat y los dos Red Bulls introdujeron en Francia"."El hecho de que terminara dos puestos por encima de su compañero de equipo mientras el Toro Rosso luchaba por ritmo de carrera, probablemente indica por qué Albon mantiene su lugar en el Top 10 esta semana ... y por qué Kvyat no lo hace".9. (+1) George Russell 39-37,9"Los dos Toro Rosso y los Haas pudieron haber luchado en la carrera del domingo, pero fue bueno para el alma ver a un Williams luchando genuinamente entre esos coches, con Russell como el piloto de ese Williams."."Fue otra actuación asegurada del campeón F2 de 2018, que terminó por delante de Kevin Magnussen y de su compañero de equipo, Robert Kubica, a pesar de haber comenzado desde el pit lane, y escala un lugar en el Power Rankings para empatar con su compañero novato, Alex Albon - Russell incluso se ganó una puntuación perfecta de uno de nuestro panel...".10. (Nuevo) Kimi Räikkönen 41-37,8"Kimi está de vuelta en el Top 10! De hecho, Kimi está de vuelta en el Top 10 por primera vez desde España, hace cinco carreras. Está en la parte posterior por una segunda gran actuación en varias carreras por parte del finlandés, con Räikkönen empezando la carrera desde la sexta posición después de correr las cinco primeras vueltas en la cuarta - combinando por poco tiempo su actuación de 2018 cuando pilotaba un Ferrari! - antes de volver a una decente novena plaza".