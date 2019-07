por GTO » Ayer, 08:40

FÓRMULA 1Leclerc: "Aunque gane a Vettel, no es motivo para que se retire"El piloto monegasco de Ferrari opina sobre el futuro de su compañero. No le ve retirándose, de hecho, asegura que "parece más motivado que nunca".Víctor de la FuenteVettel y Leclerc.El futuro de Sebastian Vettel en la Fórmula 1 es incierto. El piloto de Ferrari no está en su mejor momento después de no haber conseguido ninguna victoria en lo que llevamos de temporada y estar cuarto en el Mundial a 74 puntos del líder, Lewis Hamilton. Por ello, han surgido rumores sobre una posible retirada a final de temporada del tetracampeón del mundo.Sobre este tema ha opinado su compañero de equipo, Charles Leclerc. El monegasco, en una entrevista para 'Sport Bild', ha hablado sobre Vettel y ha comentado que no ve al alemán retirándose. "Es agradable ver cómo trabaja. Creo que maneja bien la presión. Cuando ganas todos los títulos que él ha ganado, siempre hay algún tipo de presión. No le veo retirándose. No puedo hablar por él, pero parece más motivado que nunca, trabajando duro para sacar lo mejor del equipo y de sí mismo. Creo que si le gano, no es un motivo que le haría dejarlo", dice Leclerc.Pero no solo ha hablado sobre Vettel. El monegasco ha comentado cómo está siendo su paso por Ferrari. "Es un sueño hecho realidad así que esta siempre será una buena temporada para mí. Al mismo tiempo, también soy realista: sabía que venir a Ferrari también significaba ganar. Siento que en este momento todavía falta algo. A veces tenemos dificultades como un equipo, pero tratamos de entender lo que está mal y resolverlo", explica el piloto de 21 años.Por otra parte, también se ha referido a Max Verstappen, con quien mantuvo un intenso duelo durante la carrera de Austria. Sobre si se ve pelando en un futuro con el holandés por el Mundial, Leclerc responde: "Sería muy divertido. En los karts hemos estado conduciendo uno contra el otro durante mucho tiempo. Luchar por el título en los próximos años sería fantástico. Tenemos una nueva generación que viene y he estado conduciendo contra ellos durante mucho tiempo".