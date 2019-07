¿Y qué cambio de concepto/principio aerodinámico hubo en la F1 en 2014?

el ir detrás de otro monoplaza en 2019 es más complicado que nunca antes

GTO

Primero que Hulkenberg no ha hablado de ningún "cambio de aletines" (lo ha hecho quién escribió la nota). Además, si es por este mismo camino se va a cometer el mismo error que se ha cometido en el pasado y desde hace décadas... ¿No entiendes que no se trata de "cambiar aletines"?Lo que dijo Hulkenberg es que para él,... eso significa que el problema de entrar en succión y promover sobrepasos no se ha solucionado y se ha empeorado... algo que contradice los "espejitos de colores" que nos ha querido "vender" Ross Brawn como si fuéramos unos idiotas :¿Qué parte no entiendes