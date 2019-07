por GTO » 08 Julio 2019, 14:41

BINOTTO, WOLFF Y HORNER NIEGAN CAMBIOSLa parálisis de la Fórmula 1: aquí no se mueve nadie (según todos los jefes)Los principales responsables de Red Bull, Ferrari y Mercedes niegan estar interesados en los pilotos de los otros equipos, y también que se vayan a producir cambios en el suyo. ¿Seguro?“No hay ninguna intención de cambiar a Pierre, es nuestro piloto, vamos a trabajar para sacar de él lo mejor posible. Por ahora lo está pasando mal. Necesita un reseteo, hay que hacer un control-alt-delete en su cabeza y empezar de nuevo. El problema que tiene es que Max rinde cada semana, y le pone más presión para rendir. Pero estamos con el, creemos en él…”. Christian Horner ha tenido que salir en defensa de Pierre Gasly tras otra desconcertante actuación en el Gran Premio de Austria, cuando el francés era incluso doblado mientras el mismo monoplaza ganaba la carrera con Max Verstappen. Pero de las palabras del responsable de Red Bull, parece que ninguno de sus pilotos va a dejar el equipo…Porque Gasly es un eslabón incomprensiblemente débil en el equipo británico. Pero el más sólido también podría verse amenazado, hipótesis contra la que Horner también ha salido al paso: el asalto de un equipo rival a por su piloto. Pero entre rumores y especulaciones, si nos atenemos a las declaraciones de sus diferentes responsables aquí no se moverá de su sitio ni el apuntador.En Red Bull, todos contentosVerstappen dejaba traslucir en algún momento de la presente temporada cierta inquietud ante el potencial de Red Bull para batir a Mercedes y Ferrari. El equipo austríaco no acertó esta temporada para adaptarse al nuevo reglamento con el arranque de su monoplaza, ciertamente lejos de sus rivales. Ni tampoco con la gestión de los nuevos neumáticos de Pirelli. El holandés no ha ocultado que a Honda todavía le falta recorrido para competir regularmente con los propulsores de sus rivales. Y el propio Marko reconoció la vulnerabilidad contractual de su gran apuesta personal. El austríaco logró hacerse con un adolescente ante la promesa de subirle a un Fórmula 1 de forma inmediata: tras un año en Toro Rosso, debutó en el Gran Premio de España la temporada siguiente. Pero es una realidad reconocida por el propio Marko que Verstappen podría contar con la válvula de escape en forma de cláusulas condicionales. Hasta qué punto haya aliviado la victoria en Austria u otro equipo pueda aprovecharse de su activación está por ver.La realidad después del lío de divorcio entre Fernando Alonso y McLarenJONATHAN LLATADesde Inglaterra apuntaron al fin de la dupla Fernando Alonso - McLaren, pero nada más lejos de la realidad. El asturiano sigue como embajador y con la mente abierta a nuevos retosPero Horner también descarta cualquier opción de salida inmediata del holandés a corto plazo. “Estamos muy contentos con él, y el dentro del equipo”, comentó tras la victoria del Red Bull Ring, todo un hito en la historia del equipo. No veo que vaya a haber cambios el próximo año. Es más sobre 2021, cuando todos acaben contrato, que en 2020. He oído estas cosas de que “tiene que ganar una carrera”, y no es el caso en absoluto. Siempre hay especulaciones en esta época del año. De modo que, según Horner, Verstappen seguirá el próximo año y Gasly no corre peligro a pesar de su rendimiento.Los contratos son confidenciales entre piloto y equipo, pero se puede decir que cada piloto aquí tiene cláusulas (de liberación) en su contrato. Ha habido especulaciones con el contrato de Max, pero son solo puras especulaciones. Está muy contento con el equipo, y días como hoy (con la victoria) lo reafirman. No tengo dudas sobre Max”.Max Verstappen durante el Gran Premio de Austria. (Reuters)¿Tampoco en Mercedes?La polvareda levantada en torno a Verstappen sirvió también para que Mattia Binotto materializara la confirmación más rotunda hasta el momento sobre su plantilla para 2020. Porque, en primer lugar, negó expresamente estar interesado en el fichaje del holandés si este se abriera al mercado. De paso, afirmaba claramente quienes serán sus pilotos en 2020: “Tenemos dos pilotos, tenemos los contratos en vigor y estamos contentos. Nuestros pilotos para la próxima temporada están determinados, y no hay razones para cambiar. Todo va bien en este asunto”. De modo que, según Binotto, tampoco habrá cambio alguno en su equipo la próxima temporada.El futuro del segundo asiento de Red Bull está en el aire, ante la peor actuación protagonizada por un piloto del Red Bull Junior Team que accede el equipo principal. Pero al margen de esta incógnita, Mercedes aún ha de confirmar a Valtteri Bottas para la próxima temporada, ya que acaba contrato en 2019. El finlandés negocia año a año su continuidad. ¿Está o no interesado Toto Wolff en el holandés? “No sé nada de ello, no he hablado con él, y me gustaría seguir como siempre hemos hecho estos años: primero, evaluar a nuestros pilotos actuales y discutir con ellos cuáles son sus puntos de vista antes de entrar a discutir con nadie más”, contestaba al respecto.Pero el austríaco también dejaba ver su estrategia y objetivos, que permitiría anticipar cambios en la actual parrilla. Tema aparte es que sea en su mismo equipo. “Tenemos grades pilotos junior que merecen estar en la Fórmula 1”, en referencia a Esteban Ocon, apeado inesperadamente de Renault el pasado año cuando Wolff y Abiteboul habían llegado a un acuerdo. Pero que Ricciardo se pusiera a tiro rompió todos los esquemas del primero, que ahora buscar resarcir y colocar al francés en algún equipo. Un buen mensaje para mantener en línea las exigencias de Bottas, si el finlandés está en condiciones de imponer alguna en los próximos meses. “Esteban fue el que se cayó de la silla el año pasado, y colocar todas las piezas del rompecabezas en su sitio es algo que me gustaría hacer en los próximos meses, en verano”. Pero, ya saben, aquí no se va a mover nadie.