por GTO » 08 Julio 2019, 16:15

79 M€ separan a la F1 de la 'F1b'Williams, Haas y Toro Rosso son las únicas tres escuderías que no sobrepasan el límite presupuestario de 154 millones de euros que quiere implantar Liberty Media en 2021.17 de marzo de 2013. Este es el último día que los aficionados al Mundial de Fórmula 1 pudieron contemplar como Kimi Raikkonen, a bordo de un Lotus Renault, conseguía derrotar a Mercedes, Ferrari y Red Bull en una carrera del 'Gran Circo'.Un registro, que 2.304 días después, no parece tener fecha de caducidad. Desde la llegada de la era híbrida, la distancia entre estos tres equipos y el resto de la parrilla ha ido aumentando cada temporada hasta llegar a situarse en el segundo por vuelta actual.Una desigualdad que Liberty Media confía en poder ir reduciendo paulatinamente con la nueva normativa técnica, deportiva y financiera que entrará en vigor a partir de 2021 donde sobresale por encima del resto la implantación de un límite presupuestario de 175 millones de dólares (154 millones de euros) que tomando como referencia un informe de 'Business Book', va a provocar más de un quebradero de cabeza en la parrilla.Equipo Patrocinadores 2019 Socios 2019 Derechos TV 2019 Total 2019 Total 2018Mercedes 132 168,9 162 462,9 467,6Ferrari 227 45,9 188 460,9 415,8Red Bull 281 33 140 454 390,5Renault 129 95,5 78,5 303,5 251,8McLaren 74,5 62,25 94 230,75 219Alfa Romeo 112,75 19 54,5 186,25 136,3Racing Point 56 37 57 150 117,8Williams 59 19,8 67 145,8 180,1Haas 73 5,1 67 144,1 125,8Toro Rosso 84 3,3 51 138,3 137,2Total 1.228,25 489,75 954 2.672 2.441Williams, Haas y Toro Rosso son las únicas tres escuderías que no sobrepasan este guarismo en las estimaciones de gasto que tienen asignadas para 2019, si bien sólo el equipo de Grove no ha incrementado su importe en comparación con 2018 debido a la considerable pérdida de patrocinadores y socios que ha experimentado en los últimos 12 meses.Pero regresando al tema principal de este artículo, 79 millones de euros más son los fondos que disponen los técnicos de Maranello, Brackley y Milton Keynes (1.377.400 millones de euros) en comparación con la suma de recursos que pueden invertir sus homólogos de Enstone, Woking, Hinwil, Silverstone, Grove, Faenza y Kannapolis (1.298.700 millones de euros)."En la posición que estamos, necesitamos arriesgarnos", afirmaba recientemente Andreas Seild sobre la hoja de ruta que McLaren, cuarta clasificada en el campeonato, ejecutará en los próximos años. Por el momento, al sureste de Gran Bretaña ya trabajan desde hace mucho en 2020 para dar su siguiente paso.