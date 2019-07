por GTO » Ayer, 08:27

Red Bull afirma que "habrían tomado medidas" si Max Verstappen hubiese sido sancionado en AustriaEl pasado Gran Premio de Austria de Fórmula 1 pudo tener consecuencias históricas para la categoría reina del automovilismo. Max Verstappen ganó la carrera tras un duelo espectacular con Charles Leclerc, pero la confirmación oficial del triunfo no llegó hasta tres horas después porque los comisarios tuvieron que deliberar acerca de la acción.Pues Helmut Marko, una de las cabezas visibles de Red Bull, ha afirmado en una entrevista que "hubiesen tomado medidas" en caso de que los comisarios le hubiesen quitado la victoria a Max Verstappen después de la carrera. Y es que para Red Bull su pupilo no hizo nada fuera de la ley en su adelantamiento a Leclerc.Helmut Marko entiende el enfado de Ferrari con las normasAustria F1 2019Lo cierto es que la victoria fue digna de película. En su circuito de casa, el Red Bull Ring, y con las gradas plagadas de aficionados holandeses, Max Verstappen remontó tras una pésima salida y uno a uno fue pasando en pista a todos sus rivales hasta alcanzar a Charles Leclerc en las últimas vueltas, donde le adelantó y se marchó hacia la victoria ante el delirio colectivo.Por eso, haber perdido una carrera tan épica en los despachos habría sido un palo para Red Bull. Helmut Marko cuenta que "no hablé concretamente con Mateschitz sobre lo que haríamos, pero probablemente nos dejaría de interesar la Fórmula 1". Recordemos que el Pacto de Concordia que impide a los equipos dejar la categoría acaba en 2020.Verstappen Austria F1 2019 2Marko va más allá y reconoce que en esas horas tensa en espera de la resolución Max Verstappen llegó a exclamar que "si nos sancionan podemos quedarnos en casa de inmediato", palabras que el propio Marko utiliza para dar pistas sobre la decisión que hubiese tomado Red Bull en caso de penalización."Max estaba al frente y Leclerc se quedó completamente abierto cuando podría haber cubierto", comenta Marko sobre la acción, a lo que añade que "no podía salir rápido de la curva con los neumáticos traseros tan dañados". En definitiva, sobre el lance en el que Verstappen expulsó a Leclerc su opinión es que "esto son las carreras".Verstappen Austria F1 2019 3La presencia de Red Bull ahora mismo en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 es esencial y por eso chantajear con su marcha tiene mucho impacto. Recordemos que Red Bull posee dos de los diez equipos de la Fórmula 1, aporta un circuito y es uno de los patrocinadores principales de la competición. Un caso más de equipo con demasiado poder dentro de la Fórmula 1.En cualquier caso, Helmut Marko afirma que entiende el enfado de Ferrari después de haber salido mal parado en las dos grandes decisiones de los comisarios este año. "Siempre hemos dicho que las reglas son incorrectas", afirma Marko cuando le preguntan sobre la sanción que evitó la victoria de Sebastian Vettel en Canadá.Verstappen Austria F1 2019 4Marko cree que a los comisarios "se les deberían notificar menos incidentes y deberían tener más tiempo para decidir sobre los mismos". Y es que los jueces del campeonato llevan un tiempo en el ojo del huracán aguantando las críticas de aficionados y ex pilotos por tomar decisiones a las que les empuja un reglamento muy restrictivo.En lo que sí cree Helmut Marko es en que podrá ganar su apuesta de cinco victorias para Red Bull en 2019, la cual hizo a principios de temporada. En Austria ya llegó la primera de Honda desde 2006, pero el motor puede empezar a ser un lastre a partir de ahora si llegan las penalizaciones en parrilla por cambiar partes del mismo.