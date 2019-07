por GTO » Ayer, 23:25

Red Bull le cierra la puerta a Alonso: "Con Honda es imposible"En unas declaraciones a Motorsport.com, Helmut Marko reconoce que el entorno del asturiano le hizo saber su disponibilidad. La llegada de Honda imposibilita el fichaje del bicampeón.Red Bull le cierra la puerta a Alonso: "Con Honda es imposible"La posible vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1 sigue siendo parte de las preguntas a los hombres importantes dentro del paddock. Y esta vez ha sido Helmut Marko, asesor de Red Bull, quien ha descartado al piloto español para la escudería energética. Y le cierra la puerta por dos razones: porque confían en sus dos pilotos, Verstappen y Gasly, y por ser Honda el suministrador de motores de Milton Keynes.Y así lo explicó el propio Marko para 'Motorsport.com': "El entorno de Fernando Alonso nos ha hecho saber su disponibilidad para volver. Pero para Honda, Alonso es algo imposible". La marca japonesa fue la encargada de dotar de motores a McLaren durante la segunda estancia del piloto español en Woking. Una relación que no dio los frutos esperados y que acabó con la llegada de Renault a McLaren y con los coches energéticos siendo propulsados por Honda.Pero además, Helmut Marko quiere atajar las críticas recibidas por Pierre Gasly, quien en la última carrera, la de Austria, la de casa para Red Bull, fue doblado por su compañero Max Verstappen: "Nuestra intención es que Pierre rinda mejor. Estamos cambiando cosas, adaptándonos y ayudándole. Le apoyamos de la mejor manera posible".En la misma línea se posicionó hace escasos días Christian Horner, el director deportivo de Red Bull Racing: "No tenemos intención de cambiar a Pierre. Trabajaremos para sacar lo mejor de sus capacidades". En cualquier caso, la situación del piloto francés recuerda a la de Daniil Kvyat quien en 2016 pasó al 'filial' de Toro Rosso tras 23 carreras (19 en 2015 y cuatro en 2016). Un tercer puesto fue su mejor resultado, lo que no le valió para seguir en Red Bull.