por GTO » 10 Julio 2019, 15:15

Honda apuesta fuerte: "Queremos introducir un modo clasificación"Honda apuesta fuerte: "Queremos introducir un modo clasificación"Tras la célebre victoria en Austria, los japoneses quieren seguir mejorando, por lo que están pensando en desarrollar un mapa motor específico para las clasificaciones con el objetivo de seguir dando caza a Mercedes y Ferrari.El binomio Red Bull – Honda ha tenido sus primeros frutos. La asociación austrio-nipona ya ha cosechado la primera victoria. 13 años después de la última victoria de Honda en F1 (Hungría 2006, Jenson Button), los japoneses están con los ánimos y la moral por las nubes, sobre todo por los malos años con McLaren.Toyoharu Tanabe, director técnico de Honda en la Formula 1, cree que el “modo qualy” era el siguiente paso para seguir mejorando."Tratamos de usar nuestro motor al máximo que podamos", dijo Tanabe. "No es fácil mejorarlo de manera inmediata. Pero seguimos evolucionando, tal vez en la siguiente especificación o actualización. ¡Pero no en la siguiente carrera!”, comentaba Tanabe.Los de Sakura introdujeron la Spec 3 en el Gran Premio de Francia, con un ICE y un turbo mejorados que otorgaron algo más de potencia y fiabilidad.Tanabe, preguntado sobre si el déficit de Honda con Mercedes y Ferrari era más grande los sábados que durante el domingo, el japonés afirmó ver “mayor margen en clasificación en comparación con los demás”. No obstante, asegura que en carrera aún están “por detrás, pero no tanto como en clasificación”."Así que eso significa que el siguiente paso que necesitamos dar es un modo de clasificación o algo, pero no es sencillo", añadió.Los japoneses esperaban usar cuatro unidades de potencia este 2019, siendo el límite tres para no ser sancionado. Sin embargo, la Spec 3 introducida en Francia no sería la última, aseguraba Masashi Yamamoto, director de la división de F1 de la compañía:"Continuaremos con el desarrollo, equilibrando el rendimiento y la fiabilidad. Queremos más mejoras con algunas actualizaciones en el futuro para apoyar a Red Bull", expresaba."Por supuesto, también miraremos hacia el año que viene, pero cuando estén listas, cuando pensemos que son lo suficientemente fiables y potentes, queremos usarlas", indicó para finalizar