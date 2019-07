por GTO » Ayer, 23:24

Carlos Sainz: "Hace 20 años el problema era la seguridad y ahora es el espectáculo"

El español quiere "mejorar la F1"

El futuro de la Fórmula 1 es un debate constante. El camino que debe tomar el Gran Circo se debate tras cada Gran Premio, con más o menos vigor. Un ejemplo fue la decepción que supuso el GP de Francia; otro, la pasión que desató la batalla entre Leclerc y Verstappen en Austria. Carlos Sainz, que protagonizó en la última carrera una de las grandes actuaciones de la temporada, habló con 'Motorsport' en París tras una reunión entre los jefes de equipo, la FIA, Liberty Media y varios pilotos, entre los que estaba el madrileño."Hace 20 años el problema era la seguridad y ahora es el espectáculo. No es cuestión de criticar a la categoría, sino de tratar de mejorarla para los pilotos del futuro y para los que estemos en el futuro", cuenta Sainz.No es cuestión de criticar a la categoría, sino de tratar de mejorarla para los pilotos del futuroCarlos Sainz"Como GPDA (Grand Prix Drivers Association) nos estamos entendiendo mejor, estamos más unidos y vamos más directos a los puntos donde podemos tener influencia en el futuro. Creo que los pilotos de F1 son los únicos capaces de sentir un coche de estos y dar la información a la FIA y a Liberty al respecto de qué hacer para seguirnos más de cerca y dar un mejor espectáculo", explicó el español, que sin embargo reconoce que "la última decisión es de ellos", de los dueños, de Libery. "Los pilotos no estamos dispuestos a ser 7º cada carrera"Otro de los puntos que destacó Carlos Sainz fue la posibilidad de ver una Fórmula 1 más abierta, en la que la victoria la peleen más equipos además de Mercedes, Ferrari y Red Bull: "Cuando ves a gente como Marcus Ericsson irse a otras categorías y rápidamente verlos en el ritmo, ganando carreras o estando en el podio y tú estás en F1 siempre en 7º lugar... Es algo de lo que no me he aburrido, porque solo es mi quinta temporada en F1, pero piensas en Pérez o Hulkenberg, que llevan aquí muchas carreras y es algo que creo que no es sostenible", subraya."Esta situación no es algo que un piloto de carreras esté dispuesto a aguantar para siempre. Es algo que se necesita cambiar lo antes posible y espero que para 2021 se arregle", añade.