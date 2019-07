por Trupon » Ayer, 21:41

Todt quiere que la F1 valore recuperar los repostajes en 2021Jonathan NoblePor: Jonathan Noble12 jul. 2019El presidente de la FIA, Jean Todt, ha pedido a los jefes de la F1 que evalúen si los repostajes deberían volver en 2021 para mejorar el espectáculo.El ente directivo del motor está trabajando con los equipos y los propietarios de la F1, Liberty Media, en una serie de nuevas reglas desde hace dos años para que la competición esté más ajustada y sea más emocionante para los fans.En declaraciones a los medios británicos en Silverstone, Todt dijo que una de las cosas que quiere evaluar es si el regreso de los repostajes debería formar parte del nuevo paquete de normativas.Los repostajes fueron prohibidos a comienzos de 2010, porque habas preocupaciones sobre sus costes y seguridad.Todt dijo: "Personalmente, me gustaría ver repostajes, pero estoy contento de ver una evaluación sobre los pros y los contras. Los coches probablemente se han vuelto demasiado pesados. Eso es algo que estamos hablando"."Estoy intentando que se analizar qué implicaría el regreso de los repostajes, porque si los recuperas, tendrás coches más ligeros al comienzo de las carreras y también más pequeños".Mientras que muchos de los cambios para 2021 tienen como objetivo reducir costes, el regreso de los repostajes produciría todo lo contrario, porque los equipos necesitaría comprar nuevo equipamiento.Todt se mostró escéptico al respecto: "Escuchar que será más caro, me hace sonreír. Ver los tamaños de los motorhomes de los equipos, me hace creer que su precio no será el principal problema para introducirlos".Aunque los repostajes han sido siempre populares entre los fans, también es verdad que las carreras a fondo que propician son un inconveniente para adelantar, porque los pilotos encuentran más fácil usar la estrategia para ganar posiciones, en lugar de arriesgarse en pista.