por GTO » 16 Julio 2019, 21:24

F1 seleccionando pistas para 'dinero' no carrerasLos pilotos de la F1 deberían tener más opinión sobre qué circuitos son los anfitriones de las carreras.Esa es la opinión de Lewis Hamilton, luego de las críticas anteriores sobre los grandes premios 'aburridos' en 2019.Pero en Austria y nuevamente en Silverstone, las carreras fueron emocionantes, y Hamilton dice que tiene más que ver con las pistas reales que con los autos o las reglas.«Sabemos mejor que nadie qué pistas podemos adelantar y qué pistas no podemos», dijo el piloto de Mercedes después de Silverstone.«No sé quién hace la selección, pero hay algunas que están seleccionando para el futuro que no vamos a tener tan buenas carreras».Se cree que se refiere a Zandvoort, un circuito legendario que estará lleno de holandeses para animar a Max Verstappen el próximo año.Pero Hamilton cree que la verdadera carrera allí será como ver un «tren».«Entonces, ¿qué preferirías? ¿Tener una carrera en esos países por el simple hecho de tener una carrera? ¿O quieres una gran carrera como esta?» preguntó.Valtteri Bottas está de acuerdo en que el problema es que Liberty Media no siempre está priorizando las carreras reales de rueda a rueda cuando está negociando con los anfitriones de F1.«Estoy seguro de que muchas de las selecciones de pistas para el calendario son solo por razones políticas y de dinero, en lugar de centrarse en si es bueno para las carreras o no», dijo.