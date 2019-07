por GTO » 16 Julio 2019, 21:39

La gran pifia de Vettel y su disculpa ante VerstappenEl alemán arruinó sus opciones con una torpe maniobra, castigada con 10 segundos y dos puntos menos en la licencia.McLaren y Sainz. A mitad del Mundial como en todo 2018La pelea sobre el asfalto de Silverstone se resolvió con 50 adelantamientos, 20 más que el año pasado. Ninguno tan simbólico como el de Max Verstappen a Sebastian Vettel, resuelto en Stowe en la vuelta 37. El piloto con más hambre de gloria superaba a un tetracampeón en plena decadencia, que sólo unos metros más adelante cometió un gravísimo error castigado con 10 segundos por los comisarios. Al menos, el alemán tuvo el decoro de presentar sus disculpas al final de la carrera.Aún sentado en el coche, Verstappen aceptó las excusas de Vettel, plenamente consciente de su responsabilidad en el choque. "Fue mi culpa", admitió ante los micrófonos. "Pensé que tenía más espacio por dentro, pero Max no se abrió. Entonces ya era demasiado tarde. Estaba demasiado y no podía evitar el accidente", analizó sobre lo sucedido en la zona de Vale.Tras sólo cuatro podios en las nueve primeras citas del Mundial, Seb se vio superado por la presión. "Había cometido un error en la curva 15, de modo que pensé que podía intentarlo de nuevo. No tenía mucho tiempo para elegir dónde ir, pero obviamente opté por la zona equivocada", añadió.DOS PUNTOS EN LA LICENCIAEl paso extra por 'boxes' para cambiar el alerón delantero le abocaba además al pozo de la clasificación. El decimosexto puesto en la meta, sólo mejor Sergio Pérez y por detrás incluso de los dos Williams, se antoja como otro síntoma de la depresión.Por si fuera poco, la sanción de los comisarios por la maniobra también incluye dos puntos en la licencia, donde ya sólo cuenta con seis. Si termina agotándolos no podrá tomar la salida en la siguiente carrera. A 100 puntos de Lewis Hamilton, el futuro inmediato se presenta más que oscuro para el líder de Ferrari.La jerarquía en Maranello puede cambiar muy pronto en favor de Charles Leclerc, con sólo tres puntos menos en la tabla (120). "No veo a Sebastian retirándose. Parece más motivado que nunca", adelantó esta misma semana el monegasco en una entrevista al diario Bild. No obstante, la tendencia para ambos parece casi en las antípodas. Mientras Leclerc mira hacia arriba, el germano acumula decepciones.La decisión sobre el futuro afecta especialmente a Mattia Binotto, máximo responsable deportivo en Ferrari. "Tenemos contratos en vigor y no hay razones para que cambiemos de piloto", adelantó el italiano hace apenas 10 días. Quizá esas certezas empiecen a tambalearse antes de lo esperado en Maranello.