por GTO » Hoy, 16:26

Hudson escribió: Si un equipo consigue ventaja un año, con el límite presupuestario será más difícil y lento para los demás equipos igualarles. Las restricciones en el desarrollo, la congelación de motores y demás reglas han traído un lustro largo de dominio axfisiante de Mercedes, porque los demás equipos han tenido las manos atadas para cazarles. Con menos dinero la cosa se pone más complicada.



No lo sé, ya veremos en qué queda el tema. Curiosamente entra en vigor en 2021, cuando las nuevas cartas estén repartidas. Si algún equipo las tiene buenas nos espera una década de dominio axfisiante.



Suponiendo que se pueda aplicar realmente lo del mismo presupuesto, habrá marcas (las grandes de siempre) capaces de hacer milagros, mientras que otras solo podrán comprar tecnología ya obsoleta... Entonces ¿que sentido tiene?

Creo que se te escapa que la epoca de dominio asfixiante es lo que tenemos ahora. El rendimiento de los equipos actuales esta intimamente relaccionada con su presupuesto. Y el rendimiento superior de mercedes es gracias a la ventaja que tuvo al principio del cambio 2014 pero sobre todo, la mantienen gracias a su mayor presupuesto. (ferrari creo que desperdicia mucha pasta)Estos son los presupuestos del 2019.Equipo Presupuesto Ingresos Número de trabajadoresMercedes 325,997 millones de euros 325,997 millones de euros 860+450 (dedicados solo al motor)Ferrari 393,426 millones de euros 348,463 millones de euros 960+440 (dedicados solo al motor)Red Bull 241,681 millones de euros 247,302 millones de euros 740McLaren 196,705 millones de euros 185,477 millones de euros 690Renault 168,591 millones de euros 168,591 millones de euros 620+450 (dedicados al motor)Williams 134,873 millones de euros 134,873 millones de euros 575Toro Rosso 123,643 millones de euros 123,643 millones de euros 400Sauber 118,031 millones de eurosHaas 112,403 millones de euros 112,403 millones de euros 225Force India 109,022 millones de euros 109,022 millones de euros 405Curioso, el orden de los presupuestos de los 5 primeros, es casi el mismo que el de la tabla de puntos del 2019.¿es una casualidad?Creo que todos estaremos de acuerdo que no existen las casualidades en esto. Hay una premisa clarisima, a mas presupuesto, claramente, mejor rendimiento.¿si un equipo consigue una ventaja un año? Lo primero que tendremos que pensar es que ole sus huevos, con los mismos medios que los demas, han sido mas eficientes. Ahora tenemos una ventaja permanente. Y con los mismos medios, la distancia ganada no sera como la que ha ganado mercedes a base de talonario. Sera mas facil de recortar la distancia, primero por que la ventaja sera menor, y segundo por que los recursos limitados, no te permitirán aumentar la ventaja cada año, como hace mercedes.La segunda lectura, es que si nos vamos a los presupuestos de Sauber, Haas, Williams, Force point, y toro Rosso, tienen un presupuesto similar, con diferencias de entre 20 millones, y resulta que aqui si que hay igualdad, De sauber a Haas hay 10 puntos de diferencia (williams es un agujero negro).La conclusión lógica, vuelve a ser, Igualdad de presupuestos, igualdad de rendimientos.Lo difícil sera que se pueda aplicar realmente, entiendo que si se controlan las horas de túnel de viento al segundo, habrán puesto medios para que sea posible, yo aquí, tambien tengo mis dudas, no por que sea imposible, si no por la historia chapucera de la Fia.Pero lo que creo que no llegáis a entender, es que si de verdad hay un limite presupuestario a 155 millones, NO HABRA EQUIPOS GRANDES, o no en la distancias tan abismales que tenemos ahora.Un ejemplo a granel.La tecnologia vale lo mismo para todos, si tu piloto cobra 49 millones de € como cuesta HAMILTON, pues te quedan 101 millones para pagar a los 860 ingenieros que hacen el coche.Simplemente si mantienen el sueldo de Ham, tendrán un churro de coche.Y en la esquina contraria, si Willians da con un piloto de pago, que le sale gratis, tiene 150 millones para mejorar el coche de Mercedes.Mi conclusión es, que sera difícil controlarlo, cierto.Que habrá trampas, sobre todo al principio, deben poner sanciones duras de puntos.Pero si esto consigue, que las diferencias entre el primero y el ultimo este en 20 millones en vez de los actuales 2016 millones que hay entre los 325 de Mercedes a los 109 de Force. A SU CASA VIENE. Casi el triple, es ilógico que corran en la misma categoría.Tengo muy claro que la igualdad de rendimientos pasa por la igualdad de presupuestos. Entiendo que a los seguidores de un equipo puntero, esto no les hace ni **** gracia, pero la supervivencia de la categoría pasa por esto. Los piques de RBR Vs Ferrari de las ultimas carreras son gracias a esto. Es asi de simple, Igualdad es espectáculo y competencia, desigualdad es un trenecito sin sorpresas.El techo de presupuesto, ademas de la igualdad, y la justicia en la pista, sobre todo lo que romperá es la endogamia en la que estamos metidos, actualmente hay el minimo exigido de equipos en pista, 10 equipos y 20 coches, si se va alguien, o alguien quiebra, la F1 tiene un gran problema, por eso, los grandes tienen tanto poder, estan bajo mínimos, y la huida de RBR, por ejemplo, seria un desastre.Un techo de 150 millones consigue:1: un presupuesto logico y asequible anto para nuevos equipos como fabricantes. Se lo pueden permitir.2: los equipos actuales no se tienen que alquilar como Sauber para sobrevivir, tienes opciones de hacer mas puntos que ahora, los 6 primeros puestos son imposibles para ellos.3: un nuevo equipo entrante, sabe que tiene oportunidad de competir de tu a tu. Ahora no existe esa oportunidad. Force india no pudo pasar de ser 4º nunca.4: desaparecerá, por fin, la categoría A y la categoría B.5: Estos equipos del fondo de la parrilla, tendran mas facil sobrevivir. Tienen presupuestos de 110 a 130 mill. Si existe la posibilidad de que un Sauber, o un Force india, puedan acceder al podio, aunque sea en alguna carrera, tendran mucho mas facil, acceder a buenos patrocinadores. ¿quien quiere patrocinar a un equipo que no sale en la tele?Por todo ello, me parece una gran noticia que se ponga el techo presupuestario, 150 mill me parece un punto que permitira ganar mucho dinero a los grandes, y crecer a los pequeños. Todo son ventajas, a la larga lo veo muy positivo.Otra conversacion sera, ¿como esos alcornoques de la Fia lo van a controlar? Yo creo que en cuanto a la normativa de los chasis a la fia no se la cuelan facilmente ya, espero que sepan como hacerlo.Lo que no me termino de creer es que los equipos poderosos hayan perdido esta guerra. Todavia no me lo puedo creer.En cualquier caso, si el techo presupuestario se aplica para el 2021, habrá que volver sobre este hilo para ver quien acertó o no. Yo solo digo una cosa, peor que estamos ahora, después de estos 7 años, no creo que vaya a peor esta competición si se garantiza la salud económica de los equipos, se facilita la entrada, y se igualan los rendimientos.