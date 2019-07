por Trupon » Ayer, 13:07

La FIA trabaja para volver al "efecto suelo" en 2021

Reduciendo de este modo la excesiva aerodinámica actual en los F1

Por qué los cambios permitirán carreras más cerradas?

La Fórmula 1 está comprometida con el "efecto suelo" para 2021 y los jefes del deporte están convencidos de que el retorno a este concepto que utilizó por primera vez Lotus a mediados de los años 70, será clave para reducir el efecto negativo de la aerodinámica sobre las carreras.Con las discusiones en curso entre la F1, la FIA y los equipos, para finalizar las nuevas regulaciones destinadas a cambiar las carreras de la máxima categoría, surgieron los primeros detalles firmes sobre lo normativa 2021. La ilustración de Giorgio Piola muestra cómo podría verse un monoplaza de F1 en 2021, con las nuevas reglas girando en torno a un cambio completo de enfoque sobre cómo se produce la carga aerodinámica.La idea es liberar a los monoplazas de los complejos dispositivos aerodinámicos que predominan en la actualidad, especialmente en el área del ala delantera y de los bargeboards laterales. Por ejemplo, el nuevo alerón delantero será mucho más simple y menos sensible. Pero el cambio más grande se producirá debajo del monoplaza, con una serie de túneles Venturi que alimentarán profundos difusores gemelos. Este dispositivo tendrá el objetivo de generar una gran parte del downforce.Nikolas Tombazis, responsable técnico de monoplazas de la FIA, afirma: "Queremos que sea posible que los coches corran persiguiéndose unos a otros y ofrezcan batallas más emocionantes. Queremos tener neumáticos que permitan a los pilotos pelear entre sí, sin degradación o que solo ofrezcan un breve intervalo para favorecer el ataque”.“Los nuevos monoplazas serán más simples que los actuales porque se eliminarán muchos de los componentes aerodinámicos pequeños, como los actuales y muy complejos bargeboards laterales y las alas delanteras serán más simples. Habrá un difusor tipo túnel Venturi que irá justo debajo del auto, además de dos túneles debajo de los sidepods que recorrerán los laterales desde la parte delantera y que llegarán hasta la parte posterior” (ver dibujo de la derecha).La creencia detrás de esto es que la combinación del efecto suelo, una aerodinámica más simple y deflectores en las ruedas delanteras, trabajarán todos en conjunto para permitir que los autos puedan seguirse unos a otros y mucho más de cerca (autentico campo de batalla que la FIA ha intentado lograr a lo largo de los últimos años, sin mucho éxito). La generación actual de monoplazas de F1, pierde alrededor del 45% de su carga aerodinámica cuando están a una distancia de dos coches de un rival. Los últimos datos de simulación de la idea de 2021 colocan la pérdida entre un 5 a 10%.Tombazis agrega: “Dos vórtices fuertes (saliendo del alerón trasero) absorberán gran parte de la estela del alerón trasero y, como resultado, lo que verá el siguiente coche es un flujo mucho más limpio. Entonces, tendremos una reducción masiva de la pérdida de carga aerodinámica para el coche perseguidor".La Fórmula 1 espera para el 15 de septiembre llegar a un acuerdo con los equipos sobre las nuevas reglas para que el proceso puede avanzar para su ratificación por parte del Consejo Mundial del Deporte Motor de la FIA antes de finales de octubre.Llevar el enfoque de la aerodinámica 2021 a la parte inferior del monoplaza no solo creará un cambio en la filosofía de diseño, sino que también debería, al menos, ofrecer un paso para mejorar las luchas entre rivales en las pistas donde corre la máxima categoría.Actualmente, los monoplazas de F1 operan con un piso plano, que hace la transición a un difusor al momento de llegar al eje trasero. Junto con el alerón trasero, los dos elementos contribuyen a crear la mayor parte de la carga aerodinámica total, pero a costa de una gran estela turbulenta, conocida coloquialmente como aire sucio.La turbulencia es algo a lo que es sensible el auto que persigue, ya que estos monoplazas generalmente están diseñados para funcionar de la mejor manera posible en condiciones ambientales laminares. El cambio a utilizar túneles Venturi, que se abrirían en la parte delantera de los sidepods, desarrolla lo que se conoce como el "efecto suelo", donde el aire se acelera más a medida que hace la transición entre el piso del automóvil y el suelo.Esto permite que se desarrolle más fuerza o carga aerodinámica, y significa que los autos pueden trabajar con un tamaño reducido de alerón trasero. El enfoque en el cuerpo aerodinámico bajo la carrocería también reduce la sensibilidad del equilibrio aerodinámico, lo que significa que los siguientes autos no sufrirán la pérdida inmediata de carga dentro de una estela turbulenta, es decir aire sucio. La adición de deflectores a las ruedas delanteras ayudará a recortar la estela de la rueda, asegurando que los túneles Venturi mantengan su efectividad en cuanto al efecto aerodinámico.La turbulencia de la estela es notoriamente difícil de manejar, lo cual explica la complejidad creciente de los paquetes actuales de bargeboard, por lo que inhibir esa estela significa que los bargeboards podrán ser regulados más estrictamente.(Redacción de Noticias FCE)Fuente: Aticulo de Jonathan Noble y Jake Boxall-Legge, publicado en Motosport.comImágenes: Giorgio Piola - © 2019 Ferrari Club España