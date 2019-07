por GTO » 18 Julio 2019, 23:15

La F1 puntúa a Carlos Sainz como el tercer piloto de 2019

Sólo Verstappen y Hamilton por delanteLa página web oficial de la Formula 1 no tiene dudas en señalar a Carlos Sainz como el tercer mejor piloto de las 10 primeras carreras de 2019. A través de su Power Ranking, en el que un panel de cinco expertos puntúa a los pilotos sobre un máximo de 50 puntos en cada prueba, el madrileño obtiene una media de 41,6 puntos por carrera, sólo superado por Max Verstappen, con una media de 45,3 puntos y por el líder del campeonato incontestable, Lewis Hamilton, que obtiene un 44,3..Por detrás de Sainz llegan Valtteri Bottas, pese a sus dos victorias, con 41,0, su compañero en McLaren, Lando Norris, con 40,3 o Charles Leclerc, autor de dos poles con el Ferrari, con 40.0 de media en lo que va de Mundial.La temporada de Sainz no pasa desapercibida para nadie dentro del 'paddock'. No es una cuestión de nacionalidades, sino de valorar un año en el que ha remontado 31 posiciones desde la salida hasta la meta en esas 10 carreras.Carlos Sainz come en la mesa de los grandes https://t.co/OFhWU4r2kv vía @cansecof1