por GTO » 18 Julio 2019, 23:17

Bottas: "Si tengo que dejar Mercedes me gustaría ir a Ferrari"TE PUEDE INTERESARTras el Gran Premio de Gran Bretaña, Toto Wolff dio un paso al frente como director de equipo en Mercedes y alabó la labor de sus dos pilotos, incluido Bottas. No era para menos, firmaron un doblete más, el séptimo de la temporada en diez carreras, y Bottas es el único rival que tiene Hamilton por el campeonato del mundo."Valtteri ha dado un buen paso en esa dirección. Está mostrando su mejor rendimiento hasta ahora desde el comienzo de la temporada. No se da por vencido y tiene lo necesario para enfrentarse a Lewis en clasificación en igualdad de condiciones", declaró en Silverstone Wolff tras la carrera. Mercedes celebra el Mundial de Constructores en Brasil 2018 / MARCAAhora, es el finés el que responde a su jefe de equipo, lanzando un mensaje para confirmarse como piloto de Mercedes para 2020: "Creo que le he demostrado al equipo que merezco quedarme en Mercedes. Pero tendremos que esperar algunas carreras más. Aún no se ha firmado nada, pero estoy tratando de seguir progresando para que todo esté bien", ha declarado en una entrevista con Canal + Francia.Creo que le he demostrado al equipo que merezco quedarme en MercedesValtteri BottasDe todos modos, Bottas no solo piensa en las 'flechas plateadas' y sabe que su destino en el Gran Circo puede cambiar en cualquier momento. Por eso tiene una alternativa de cara al futuro: "Si tengo que dejar Mercedes me gustaría estar en el equipo que está en segundo lugar. Y ese equipo es Ferrari".También tiene claro que podría haber ganado más carreras y es que desde que llegó a Mercedes ha sumado 18 segundos puestos, la mayoría de ellos detrás de Lewis Hamilton (10 en concreto), su compañero de equipo. "Si no fuera por Lewis seguramente habría ganado más carreras", afirma Bottas. Siendo objetivos, no le falta razón.