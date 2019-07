por Trupon » Ayer, 12:33

Mattia Binotto renuncia al puesto de director técnico de Ferrari

Tres hombres se encargarán ahora de este cargo

Los nombres de estos tres hombres se anunciarán en Hockenheim

Nueva reestructuración de la Scuderia en clave de futuro

SAEZ DE ASTEASU, A. VÁZQUEZ | 19 JUL 2019Mattia Binotto ha decidido dejar el puesto de director técnico para centrarse sólo en ser el jefe de equipo de Ferrari. El pasado mes de enero, el suizo ascendió desde el puesto de director técnico al de máximo responsable de la Scuderia. El conjunto italiano no le reemplazó, de tal manera que ejercía ambos roles hasta ahora, cuando ha decidido que renuncia a la parte técnica.Aunque Mattia Binotto fue nombrado jefe de equipo de Ferrari el pasado enero, en la actualidad se ocupaba tanto de dirigir a la Scuderia como del rol técnico que tuvo en los últimos años, pero ahora ha decidido renunciar a esta doble labor, según informa la edición italiana del portal web estadounidense Motorsport.com.Del cargo de director técnico se ocuparán tres hombres, a los que el equipo anunciará en el marco del Gran Premio de Alemania en Hockenheim la próxima semana.La sobrecarga de trabajo de Binotto le ha obligado a tomar esta decisión para acelerar la toma de decisiones respecto al proyecto de 2020, que ya se encuentra en fase avanzada de estudio.Así, el puesto de director técnico, al marcharse Binotto, no lo ocupará una sola persona, sino tres. Los principales nombres que suenan son los del responsable de chasis Enrico Cardile, el responsable de aerodinámica David Sánchez y el encargado de los motores Corrado Iotti, pero la fuente citada anuncia que puede haber sorpresas.Se trata de un cambio pensado para 2020, pero también para 2021. El regreso de Simone Resta a Maranello tras un año en Alfa Romeo, que aún no se ha anunciado, tiene sentido dentro de estos cambios, pues Binotto piensa en reestructurar el departamento de competición y organizar el equipo en dos grupos de trabajo distintos interdisciplinarios para los próximos proyectos.Esto también supone toda una declaración de intenciones por parte de Ferrari, que se ve que ya piensan en futuro tras una primera mitad de temporada en la que se les escapa de nuevo Mercedes.