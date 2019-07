por Trupon » Hoy, 01:01

KoKiNa escribió: No, muchos ya dijimos que Honda llegaria a lo mas alto, mas pronto o más tarde, pero aun no ha llegado...

En cuanto a McLaren, es evidente que toda la culpa no era solo de Honda, pero tampoco solo de McLaren...

Pero más de McLaren, ahora ya es un hecho..La filosofía de trabajo, decisiones desacertadas en la cúpula de la marca, las cuentas cada vez más flojas, la falta de un equipo filial, la necesidad de ganar de inmediato por diferentes motivos (demasiados años sin ganar, tener al mejor piloto de la parrilla en plantilla)..... McLaren no hizo las cosas ni parecidas a como las ha hecho Red Bull, claro, no podía, porque no estaban como para ello...