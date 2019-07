por GTO » 22 Julio 2019, 16:09

Fórmula 1Jeremy Clarkson: "Prefiero ver crecer una flor que ver una carrera de la actual F1"Fórmula 1 2019 El ex-presentador de Top Gear no se cortaPocos personajes más icónicos en el mundo del motor que Jeremy Clarkson. El periodista, ex-presentador de Top Gear y actualmente en Amazon (trabajando en la serie 'The Grand Tour'), es toda una celebridad dentro y fuera del Reino Unido. Así lo demuestran sus más de siete millones de seguidores en Twitter. Además, siempre ha demostrado ser una persona crítica y sin pelos en la lengua, para bien o para mal.Ahora, en una entrevista con el canal de YouTube 'Drivetribe', ha cargado contra la actual Fórmula 1 a pesar de las dos emocionantes carreras vividas en Spielberg y Silverstone. "Prefiero ver crecer esta flor antes que ver un Gran Premio. ¡Y me encantan las carreras de Fórmula 1!", exclamó en la entrevista."Lo primero, tienen que deshacerte de comisarios porque todos los aficionados quieren ver maniobras peligrosas. ¡Incluso les daría cinco puntos extra!", haciendo alusión a la pelea en pista que tuvieron Vettel y Hamilton en Canadá, o la que protagonizaron Verstappen y Leclerc en Austria. "Además, los coches tienen que ser más fuertes, tienen que sobrevivir a los duelos rueda con rueda sin tener que perder ninguna parte del alerón delantero", en un posible guiño hacia la IndyCar. Por último, sorprende buscando la similitud entre el cricket y la Fórmula 1: "Los creadores de Fórmula 1 deberían mira lo que se hizo en el cricket. Convirtieron un evento aburrido de cinco días en un espectáculo".